«Подорожник» стал вторым по популярности способом оплаты проезда в Петербурге

В первом полугодии 2023 года транспортной картой «Подорожник» в Петербурге воспользовались 336 млн раз, сообщили 26 июля в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. В комитете подсчитали, как часто и какими способами петербуржцы расплачивались в общественном транспорте в течение шести месяцев 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Около 337 млн поездок (41,13% от общего количества) было оплачено льготными проездными билетами, в числе которых ученические, студенческие и пенсионные. На втором месте оказалась карта «Подорожник». В течение полугода ей воспользовались более 336 млн раз (41,02%).

В комитете отметили рост популярность пересадочного тарифа «60 минут». В первом полугодии им воспользовались почти 36 млн раз (25,7% от общего числа поездок, совершенных по «Подорожнику»). Проездным билетом «90 минут» пассажиры воспользовались более 2,4 млн раз.

Банковскими картами в первом полугодии оплатили более 112 млн поездок, что составляет 13,69% от общего числа. Наличными расплатились 17,5 млн раз (2,14%). Еще 16,5 млн поездок (2,02%) были совершены по льготным проездным Ленинградской области. Разовым билетом на основе QR-кода петербуржцы воспользовались более 44 тыс. раз.

Так, около 98% пассажиров общественного транспорта Петербурга предпочитают оплачивать проезд электронными способами. В комитете также отметили, что в ближайшее время также откроются три новых пункта по продаже проездных билетов.

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