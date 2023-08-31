Акционеры «Мать и дитя» одобрили редомициляцию с Кипра в РФ

Акционеры MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») одобрили решение совета директоров о смене налоговой юрисдикции с кипрской на российскую. Головной офис будет перенесен в специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области. На этом фоне акции компании выросли в цене на 4,53%, до 886,3 руб.

Акционеры утвердили решение, по которому компания «приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса». Фирма продолжит деятельность под наименованием «Международная компания ПАО "МД Медикал Груп Инвестментс"». «Компания продолжит вести ту же деятельность, которая в основном является деятельностью холдинговой компании»,— говорится в сообщении MD Medical.

MD Medical планирует завершить переезд не раньше чем через четыре месяца, но не позднее, чем через девять месяцев с даты принятия решения. Завершение процесса редомициляции, говорится в сообщении, зависит от «определенных регуляторных разрешений, при этом гарантировать, что они будут предоставлены, невозможно». «Кроме того, возможные изменения применимого законодательства или регулирования могут повлиять на процесс либо изменить процесс достижения намеченных целей»,— отмечается в сообщении.

«Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг. Она принадлежит МD Medical Group Investment, зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер компании — основатель Марк Курцер. В России у компании 53 действующих учреждения: 10 госпиталей и 43 клиники в 26 российских регионах.

Леонид Уварчев