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Коммерсантъ FM
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Владелец клиник «Мать и дитя» сменит налоговую юрисдикцию на российскую

Совет директоров MD Medical Group Investments (MDMG), которая управляет сетью клиник «Мать и дитя», объявил о планах исключить компанию из реестра регистратора компаний на Кипре. Головной офис компании перенесут в специальный административный район (САР) острова Октябрьский в Калининградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Компания продолжит работу в САР под новым названием — «Международная компания публичное акционерное общество "МД Медикал Груп Инвестментс"». Компания собирается сохранить свой статус листинга на Мосбирже и программу глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Головной офис будет открыт не ранее чем через четыре месяца, но не позднее чем через девять месяцев после принятия решения о редомициляции. Окончание процесса редомициляции зависит от получения регуляторных разрешений, выдачу которых гарантировать нельзя, отметили в MDMG.

Внеочередное собрание акционеров, на котором будут обсуждаться эти вопросы, назначено на 31 августа.

На фоне объявления о планах редомициляции расписки компании на Мосбирже выросли на 4,41%, к 16:35 они торгуются по 737 руб. за штуку. В моменте они росли почти на 7%, до 754,4 руб. за штуку.

«Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг. Она принадлежит МD Medical Group Investment, зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер компании — основатель Марк Курцер. В России у компании действует 53 учреждения: 10 госпиталей и 43 клиники в 26 российских регионах.

В июне 2023 года MDMG прекратила листинг депозитарных расписок на Лондонской бирже из-за приостановки торгов ее расписками. Торги ГДР компании продолжились на Мосбирже.

Олеся Павленко

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