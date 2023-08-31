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Коммерсантъ FM
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РФ поднимала МиГ-31 из-за истребителя Poseidon ВВС Норвегии у границы

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в небо для недопущения нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря, сообщило Минобороны РФ. Российские войска зафиксировали приближение к границе истребителя Р-8А Poseidon ВВС Норвегии.

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

Воздушная цель над Баренцевым морем была обнаружена средствами контроля воздушного пространства. Ее идентифицировал экипаж МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Российское министерство отметило, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Он не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Аналогичные инциденты произошли примерно неделю назад — 23 и 24 августа. Тогда Минобороны РФ также сообщало, что самолеты МиГ-31 поднимались в небо из-за приближения к границе истребителей Р-8А Poseidon ВВС Норвегии.

Леонид Уварчев

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