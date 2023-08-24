Минобороны: МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе РФ норвежский самолет

В Министерстве обороны России сообщили, что истребитель МиГ-31 перехватил норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. В ведомстве отметили, что нарушения государственной границы допущено не было.

«Была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота»,— говорится в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве добавили, что при приближении российского истребителя норвежский военный самолет выполнил разворот от границы РФ и полетел в противоположном направлении. В МО подчеркнули, что полет российского истребителя «выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства» и не сближался с норвежским бортом.

Аналогичный случай с норвежским Р-8А «Посейдон» произошел накануне, 23 августа. Тогда для перехвата патрульного самолета ВВС Норвегии российские силы также поднимали в воздух истребитель МиГ-29, чтобы не допустить нарушения российской государственной границы.

Александр Кислов