Губернатор: лесной пожар в окрестностях Геленджика полностью потушен

Крупный лесной пожар на склоне горного хребта Маркотх в окрестностях Геленджика полностью ликвидирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона выразил благодарность пожарным, спасателям и добровольцам, которые в течение полутора суток тушили крупное возгорание в лесном массиве. Специалистам по охране леса еще предстоит оценить нанесенный ущерб, вчера МЧС со ссылкой на Рослесхоз сообщало о том, что пожар распространился на площади 118 га.

Пожар начался 29 августа днем в лесной местности в микрорайоне Бобрукова Щель, виновником пожара считается местный безработный Роман Коваленко, который разжег в лесу костер. Из-за сильного ветра и жары пожарные не смогли быстро локализовать возгорание, в течение ночи на среду, 30 августа, жители и гости Геленджика наблюдали многочисленные очаги пожара в горах над городом.

Вчера, 30 августа, днем площадь открытого горения уменьшилась, около 18:00 МЧС сообщило о локализации пожара. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации участвовало 500 спасателей и пожарных, было задействовано 90 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета-амфибии МЧС России. На горящий лес было сброшено 750 т воды.

Подробнее — в материале «Ъ» «На пляже стало слишком жарко».

Анна Перова, Краснодар