На пляже стало слишком жарко

В среду вечером МЧС отчиталось о ликвидации крупного пожара на окраине Геленджика, вспыхнувшего накануне. Местной администрации пришлось привлечь на помощь пожарным десятки добровольцев из числа местных жителей. «Люди копали защитные рвы всю ночь»,— рассказывают очевидцы. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано около 500 человек и 90 единиц техники, на горящий лес было сброшено более 400 тонн воды. Виновником ЧП, по предварительным данным, может быть 40-летний безработный, который развел костер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Геленджике пришлось тушить не только на земле, но и с воздуха

Фото: МЧС РФ Пожар в Геленджике пришлось тушить не только на земле, но и с воздуха

Фото: МЧС РФ

Жители Геленджика и отдыхающие практически не спали в ночь на среду: лесной пожар на окраине города, начавшийся накануне днем, стремительно разрастался. Порой, делятся очевидцы, казалось, что стена огня сползает с гор и приближается к домам. А первое сообщение о возгорании в микрорайоне Куприянова Щель Геленджика поступило на пульт дежурного экстренной службы во вторник в 14:29. Прибывший на место расчет обнаружил, что горит сухая трава на площади около 1 тыс. кв. м. Спустя три часа МЧС уже сообщало, что из-за сильной жары и порывистого ветра пожар распространился на площади в 1,5 га. К тушению огня привлекли два вертолета Ми-8. Тем не менее к 22 часам площадь пожара увеличилась до 5 га. Огонь распространялся в лесном массиве, двигаясь вверх по хребту Маркотх.

«Очень сильно пылает, порыв ветра — и сразу вспышка огня»,— жительница Геленджика выложила в социальной сети ночную панораму горного хребта Маркотх, где на огромном пространстве видны многочисленные очаги пламени.

В социальных сетях появились тысячи комментариев встревоженных горожан, которые опасались, что огонь с гор двинется в сторону жилья. Тревогу вызвала и судьба животных в «Сафари-парке» — люди предлагали свою помощь в вывозе и обустройстве обитателей парка. Около полуночи сотрудники парка записали сообщение о том, что огонь не подошел близко, животным ничего не угрожает.

«Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, присоединяйтесь к тушению пожара»,— такой призыв к гражданам появился в официальном Telegram-канале администрации Геленджика. В социальных сетях стали формироваться группы волонтеров, готовых помогать пожарным. «Неравнодушные люди едут к месту пожара, пытаясь помочь хоть чем-то. Волонтеров много, и еще прибывают. Кто-то едет с инвентарем, а кто-то с пятишками воды и лопатами. Люди копали защитные рвы всю ночь, не обращая внимания на шквальный ветер и каменно-глиняную почву»,— пишут очевидцы.

«На месте развернут оперативный штаб,— отчитался ближе к полуночи мэр Геленджика Алексей Богодистов.— В ликвидации задействованы наши пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы. В темное время суток работа вертолета Ми-8 запрещена. Работаем вручную. Всего 169 человек и 31 единица техники».

На рассвете полеты вертолетов возобновились, а спустя несколько часов в небе над Геленджиком появились два самолета-амфибии Бе-200, которые начали сбрасывать воду на очаги возгорания. Утром ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило со ссылкой на Рослесхоз, что огнем охвачены уже 118 га. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано около 500 человек и 90 единиц техники, на горящий лес было сброшено более 400 тонн воды. Отдыхающие в Геленджике заполнили социальные сети видеосюжетами с пляжей: самолет-амфибия садится на воду, затем взлетает, направляясь к горному хребту, и сбрасывает воду на дымящиеся склоны.

О локализации пожара стало известно в среду вечером. Местами лес продолжал тлеть и после этого, но это уже не выглядело так устрашающе, как минувшей ночью, отмечают горожане. Роспотребнадзор утверждает, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе в жилых кварталах Геленджика не наблюдается.

В России сгорело на треть больше леса, чем годом ранее статистика Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в этом году площадь лесных пожаров достигла 4,3 млн га — это примерно на треть больше показателей 2022 года (тогда сгорело 3,3 млн га). Больше всего огня фиксировалось в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской области, Амурской и Свердловской областях — на них пришлось около 80% совокупной площади лесных пожаров. К примеру, в Якутии горело 1,5 млн га леса, а в Хабаровском крае — 0,9 млн га. Господин Советников дал понять, что в 2023 году огнем пройдено в 1,8 раза меньше средних показателей. Так, по данным Рослесхоза, в среднем за пять лет площадь, пройденная в российских лесах огнем, достигала 7,8 млн га. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив правительству и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021 года (тогда в России огонь прошел 10,1 млн га — площадь, превышающую размеры Венгрии). Напомним, что в августе 2022 года из-за жары и отсутствия дождей в ЦФО сложилась пожароопасная обстановка. Тогда дым от лесных пожаров добрался до Москвы, а жители стали жаловаться на запах гари, осадок пепла и смог. Премьер Михаил Мишустин создал даже правительственную комиссию, которая занялась координацией тушения лесных пожаров в России. Согласно постановлению правительства РФ, в 2023 году огонь в лесах не должен пройти более 5,5 млн га. В Рослесхозе также подчеркнули, что с начала этого года на 94,5 млн га были сокращены так называемые зоны контроля, где ранее пожары разрешалось не тушить «из-за экономической нецелесообразности». Большая часть таких территорий находится в удаленных и труднодоступных участках леса. А господин Советников порадовался, что в 2023 году целевые показатели в 5,5 млн га не были достигнуты, пообещав: «В этом году площадь (пожаров.— “Ъ”) если и увеличится, то уже незначительно». Впрочем, чиновник напомнил, что в последние годы пожароопасный сезон в России длится весь год, так что в его ведомстве ожидают возгорания в лесах южных регионов в сентябре—октябре и «вплоть до декабря». Иван Тяжлов

Причины происшествия в Геленджике предстоит установить правоохранительным органам. По предварительным данным, виновником может быть признан 40-летний безработный Роман Коваленко. Он подрабатывает сбором и сдачей металлолома, который хранит в лесном массиве на окраине Геленджика. Во вторник днем господин Коваленко развел костер и бросил в него моток медного провода, чтобы сжечь изоляцию, пламя перекинулось на сухую траву. Возможный виновник пожара задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Анна Перова, Краснодар