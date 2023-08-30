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Коммерсантъ FM
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На пляже стало слишком жарко

Лесной пожар в окрестностях Геленджика удалось потушить

В среду вечером МЧС отчиталось о ликвидации крупного пожара на окраине Геленджика, вспыхнувшего накануне. Местной администрации пришлось привлечь на помощь пожарным десятки добровольцев из числа местных жителей. «Люди копали защитные рвы всю ночь»,— рассказывают очевидцы. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано около 500 человек и 90 единиц техники, на горящий лес было сброшено более 400 тонн воды. Виновником ЧП, по предварительным данным, может быть 40-летний безработный, который развел костер.

Пожар в Геленджике пришлось тушить не только на земле, но и с воздуха

Пожар в Геленджике пришлось тушить не только на земле, но и с воздуха

Фото: МЧС РФ

Пожар в Геленджике пришлось тушить не только на земле, но и с воздуха

Фото: МЧС РФ

Жители Геленджика и отдыхающие практически не спали в ночь на среду: лесной пожар на окраине города, начавшийся накануне днем, стремительно разрастался. Порой, делятся очевидцы, казалось, что стена огня сползает с гор и приближается к домам. А первое сообщение о возгорании в микрорайоне Куприянова Щель Геленджика поступило на пульт дежурного экстренной службы во вторник в 14:29. Прибывший на место расчет обнаружил, что горит сухая трава на площади около 1 тыс. кв. м. Спустя три часа МЧС уже сообщало, что из-за сильной жары и порывистого ветра пожар распространился на площади в 1,5 га. К тушению огня привлекли два вертолета Ми-8. Тем не менее к 22 часам площадь пожара увеличилась до 5 га. Огонь распространялся в лесном массиве, двигаясь вверх по хребту Маркотх.

«Очень сильно пылает, порыв ветра — и сразу вспышка огня»,— жительница Геленджика выложила в социальной сети ночную панораму горного хребта Маркотх, где на огромном пространстве видны многочисленные очаги пламени.

В социальных сетях появились тысячи комментариев встревоженных горожан, которые опасались, что огонь с гор двинется в сторону жилья. Тревогу вызвала и судьба животных в «Сафари-парке» — люди предлагали свою помощь в вывозе и обустройстве обитателей парка. Около полуночи сотрудники парка записали сообщение о том, что огонь не подошел близко, животным ничего не угрожает.

«Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным в борьбе с лесным пожаром на Маркотхском хребте, присоединяйтесь к тушению пожара»,— такой призыв к гражданам появился в официальном Telegram-канале администрации Геленджика. В социальных сетях стали формироваться группы волонтеров, готовых помогать пожарным. «Неравнодушные люди едут к месту пожара, пытаясь помочь хоть чем-то. Волонтеров много, и еще прибывают. Кто-то едет с инвентарем, а кто-то с пятишками воды и лопатами. Люди копали защитные рвы всю ночь, не обращая внимания на шквальный ветер и каменно-глиняную почву»,— пишут очевидцы.

«На месте развернут оперативный штаб,— отчитался ближе к полуночи мэр Геленджика Алексей Богодистов.— В ликвидации задействованы наши пожарные, спасатели и коммунальщики, лесники из Анапы, Горячего Ключа, Туапсе, Новороссийска, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы. В темное время суток работа вертолета Ми-8 запрещена. Работаем вручную. Всего 169 человек и 31 единица техники».

Рослесхоз получил новые полномочия по тушению природных пожаров

На рассвете полеты вертолетов возобновились, а спустя несколько часов в небе над Геленджиком появились два самолета-амфибии Бе-200, которые начали сбрасывать воду на очаги возгорания. Утром ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило со ссылкой на Рослесхоз, что огнем охвачены уже 118 га. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано около 500 человек и 90 единиц техники, на горящий лес было сброшено более 400 тонн воды. Отдыхающие в Геленджике заполнили социальные сети видеосюжетами с пляжей: самолет-амфибия садится на воду, затем взлетает, направляясь к горному хребту, и сбрасывает воду на дымящиеся склоны.

О локализации пожара стало известно в среду вечером. Местами лес продолжал тлеть и после этого, но это уже не выглядело так устрашающе, как минувшей ночью, отмечают горожане. Роспотребнадзор утверждает, что превышения концентрации вредных веществ в воздухе в жилых кварталах Геленджика не наблюдается.

В России сгорело на треть больше леса, чем годом ранее

статистика

Глава Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в этом году площадь лесных пожаров достигла 4,3 млн га — это примерно на треть больше показателей 2022 года (тогда сгорело 3,3 млн га). Больше всего огня фиксировалось в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской области, Амурской и Свердловской областях — на них пришлось около 80% совокупной площади лесных пожаров. К примеру, в Якутии горело 1,5 млн га леса, а в Хабаровском крае — 0,9 млн га. Господин Советников дал понять, что в 2023 году огнем пройдено в 1,8 раза меньше средних показателей. Так, по данным Рослесхоза, в среднем за пять лет площадь, пройденная в российских лесах огнем, достигала 7,8 млн га.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив правительству и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021 года (тогда в России огонь прошел 10,1 млн га — площадь, превышающую размеры Венгрии). Напомним, что в августе 2022 года из-за жары и отсутствия дождей в ЦФО сложилась пожароопасная обстановка. Тогда дым от лесных пожаров добрался до Москвы, а жители стали жаловаться на запах гари, осадок пепла и смог. Премьер Михаил Мишустин создал даже правительственную комиссию, которая занялась координацией тушения лесных пожаров в России. Согласно постановлению правительства РФ, в 2023 году огонь в лесах не должен пройти более 5,5 млн га.

В Рослесхозе также подчеркнули, что с начала этого года на 94,5 млн га были сокращены так называемые зоны контроля, где ранее пожары разрешалось не тушить «из-за экономической нецелесообразности». Большая часть таких территорий находится в удаленных и труднодоступных участках леса. А господин Советников порадовался, что в 2023 году целевые показатели в 5,5 млн га не были достигнуты, пообещав: «В этом году площадь (пожаров.— “Ъ”) если и увеличится, то уже незначительно». Впрочем, чиновник напомнил, что в последние годы пожароопасный сезон в России длится весь год, так что в его ведомстве ожидают возгорания в лесах южных регионов в сентябре—октябре и «вплоть до декабря».

Иван Тяжлов

Причины происшествия в Геленджике предстоит установить правоохранительным органам. По предварительным данным, виновником может быть признан 40-летний безработный Роман Коваленко. Он подрабатывает сбором и сдачей металлолома, который хранит в лесном массиве на окраине Геленджика. Во вторник днем господин Коваленко развел костер и бросил в него моток медного провода, чтобы сжечь изоляцию, пламя перекинулось на сухую траву. Возможный виновник пожара задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Анна Перова, Краснодар

Большой десантный корабль эвакуирует туристов из затопленных районов Приморья

контекст

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) окажет содействие в эвакуации туристов, заблокированных после очередного циклона в ряде населенных пунктов на самом южном морском побережье в регионе в Хасанском округе. «Пострадали Барабаш, Андреевка, другие населенные пункты, размыты мосты, дороги. Остались (отрезанными от транспортного сообщения.— “Ъ”) тысячи отдыхающих, местные жители. Нам помогает Тихоокеанский флот в вывозе граждан»,— заявил господин Кожемяко в среду в эфире телеканала «Россия 24». В пресс-службе правительства региона уточнили, что губернатор договорился о выделении большого десантного корабля (БДК). «Корабль будет выполнять рейс из порта Зарубино в район морского вокзала Владивостока. Перевозить людей. Судно также сможет взять на борт около 40 машин»,— цитируется в сообщении Олег Кожемяко.

29–30 августа на юг края обрушился очередной циклон. По данным Примгидромета, в Хасанском округе за сутки выпало 206 мм осадков (114% от месячной нормы). В результате были размыты автомобильные дороги. По данным правительства края, в Хасанском округе остались без транспортного сообщения населенные пункты Андреевка, Рисовая Падь, Витязь, Зарубино, Гвоздево, Посьет, Краскино, Цуканово, Хасан, Безверхово, Приморский и Перевозная.

«Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина подтвердил возможность помощи пострадавшим от паводков людям,— сообщил “Ъ” начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Илья Колесников.— Сейчас завершается процесс согласования выделения большого десантного корабля после получения официального запроса от правительства края». По его словам, речь идет о БДК «Николай Вилков». «В настоящее время составляется график (рейсов.— “Ъ”)»,— отметил господин Колесников, добавив, что число вывозимых людей и автомобилей будет определяться «по факту» на месте загрузки.

Алексей Чернышев, Владивосток

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