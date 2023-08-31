Благодаря поглощению Credit Suisse прибыль UBS достигла рекордных $29 млрд

Швейцарский банк UBS представил отчетность за второй квартал. Изначально банк должен был представить отчетность еще 25 июля, однако он отложил ее публикацию на месяц из-за необходимости включить в отчетность данные банка Credit Suisse, слияние с которым завершилось в июне. Теперь UBS смог представить отчетность с учетом данных Credit Suisse. Выручка за квартал увеличилась на 7%, составив $9,5 млрд. Чистая прибыль выросла почти в 14 раз, достигнув рекордных $28,9 млрд.

UBS также заявил, что он планирует сохранить бренд Credit Suisse для подразделения, работающего внутри Швейцарии. Убытки Credit Suisse за квартал в отчетности оценивались в $10,6 млрд. Ранее СМИ сообщали, что UBS, возможно, собирается отказаться от международного бренда Credit Suisse. Закончить интеграцию Credit Suisse в свой бизнес UBS собирается к 2026 году.

Еще в мае UBS заявлял, что ожидает однократный доход в размере $34,8 млрд от покупки Credit Suisse, а издержки, связанные со слиянием, составят $17 млрд, то есть доход существенно их перекроет. Сегодня UBS также сообщил, что он планирует к концу 2026 года снизить издержки на $10 млрд (ранее говорилось о $8 млрд), для этого в числе прочего в ближайшие несколько лет он собирается сократить штат, уволив около 3 тыс. сотрудников.

Акции UBS в четверг выросли на 5%, до максимума с 2008 года.

Яна Рождественская