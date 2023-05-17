UBS оценил финансовые последствия покупки Credit Suisse

UBS ожидает однократный доход в размере $34,8 млрд от покупки Credit Suisse, потому что отрицательная деловая репутация банка снизила его стоимость. Об этом UBS сообщил сегодня, 17 мая, в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. UBS оценивает потенциальный негативный финансовый эффект сделки в $17 млрд. Это связано с корректировкой стоимости активов и долговых обязательств банка, возможными юридическими издержками и т. д.

В целом UBS отмечает, что прибыль от сделки перекрывает связанные с ней издержки. Так что, если сделка, как и планируется, будет закрыта в июне, это повысит прибыль банка во втором квартале. Банк отметил, что это предварительные подсчеты и в дальнейшем они могут существенно измениться. «В данной финансовой информации нет оценки средств, необходимых для реструктуризации, так как они будут выделены после завершения сделки»,— отмечает аналитик компании Vontobel Андреас Вендетти. Аналитики инвесткомпании Jefferies ранее оценивали общие расходы на реструктуризацию, юридические издержки и издержки, связанные с выделением непрофильных подразделений, в $28 млрд.

В марте Нацбанк Швейцарии объявил об экстренном слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние корпоративные скандалы и финансовые проблемы Credit Suisse, который завершил 2022 год с убытком $7,9 млрд,— это худший результат банка с 2008 года. UBS заплатит за покупку $3,4 млрд.

Яна Рождественская