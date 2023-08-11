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Коммерсантъ FM
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FT: UBS начал процесс смены бренда Credit Suisse

Банк UBS начал менять вывески на международных отделениях купленного им Credit Suisse, что, по мнению источников Financial Times (FT), свидетельствует о «начале процесса уничтожения международного бренда Credit Suisse». Вывеска на американском головном офисе банка в Нью-Йорке уже заменена, теперь на ней написано: «Credit Suisse AG, компания UBS Group». По данным источников, в ближайшие месяцы UBS планирует сменить и эту вывеску на свой собственный логотип. Как сообщает FT, в ближайшее время то же самое может произойти с вывеской на британском головном офисе Credit Suisse в Лондоне.

UBS объявил о покупке Credit Suisse за $2 млрд в марте нынешнего года. До этого сообщалось о многочисленных проблемах Credit Suisse. В июне UBS завершил поглощение конкурента. При этом отмечалось, что Credit Suisse сохранит бренд, отдельное управление, дочерние компании и т. д. В июле швейцарская газета NZZ am Sonntag писала, что руководство UBS приняло принципиальное решение о полном поглощении банка Credit Suisse, что предполагает ликвидацию бренда последнего.

Яна Рождественская

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