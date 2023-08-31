Уральский застройщик прошел экспертизу по застройке у Мусульманского кладбища

Специализированный застройщик «Философия идеалистов» получил положительное разрешение экспертизы на жилую застройку в районе Мусульманского кладбища в Екатеринбурге. Строить жилье планируют в районе улиц Черкасская - Серафимы Дерябиной. Напомним, ранее сообщалось, что компания «Жилстрой» намерена построить три башни в 24, 25 и 26 этажей с 17-этажными секциями, шестиэтажное здание парковки с коммерческими помещениями. Как объясняли ранее «Ъ-Урал» в компании, застройщик намеревался реализовывать проект не под брендом «Жилстрой».

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Философия идеалистов» была зарегистрирована в Екатеринбурге на ул. Черкасской, 5 в марте этого года. Ее директором является Егор Воронов, он же является владельцем компании «Жилстрой». Бенефициарами «Философии идеалистов» являются Акоб Карапетян (24,75%), Егор Воронов (24,75%), Владимир Борисов (24,75%), Игорь Буров (24,75%) и 1% принадлежит ООО СК «Жилинвестстрой».

Промышленную площадку недалеко от кладбища хотят застраивать в рамках комплексного развития территории (КРТ).

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