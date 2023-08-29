Рядом с Мусульманским кладбищем планируют построить жилой квартал в рамках КРТ

В Екатеринбурге рядом с Мусульманским кладбищем на улице Черкасская планируют построить жилой комплекс по программе комплексного развития территорий (КРТ), об этом «Ъ-Урал» рассказали ГК «Жилстрой». Там уточнили, что сейчас компания занимается подготовкой проектной декларации.

Напомним, в конце прошлого стало известно, что на месте промзоны рядом кладбищем планируют построить жилые дома, детский сад на 100 мест и паркинг на 290 мест. Проект планировки участка площадью 1,36 га в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной тогда подписал мэр города Алексей Орлов. Отметим, что рядом свой проект реализовывает застройщик из Астрахани.

По данным портала 66.ру, «Жилстрой» намерен построить три башни в 24, 25 и 26 этажей с 17-этажными секциями, шестиэтажное здание парковки с коммерческими помещениями.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания «Жилстрой» зарегистрирована в Березовском (Свердловская область), ее владельцем является Егор Воронов. Как указано на сайте компании, она реализовала несколько проектов в Березовском: ЖК «Первомайский», «Дом на Февральской», «Дом на Красных Героев» и «Дом на Героев Труда».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте