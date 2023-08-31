ЦБ рассматривает разблокировку спецсчетов дружественных нерезидентов

Центробанк разрабатывает механизм, позволяющий разблокировать счета депозитариев иностранных номинальных держателей, открытых на имена нерезидентов из дружественных стран. Тем самым, сообщили источники РБК на финансовом рынке, планируется способствовать привлечению нерезидентов на счета типа С.

По данным источников, запрос о разблокировке есть от участников рынка. При этом конкретных решений пока не принято. Эксперты считают, что снятие ограничений для номинальных держателей приведет к увеличению числа дружественных нерезидентов: брокеры из этих стран смогут давать доступ клиентам через российских брокеров к российскому фондовому рынку.

Счет С (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российский рубль. Как следует из данных банка России, на счетах типа С оказались бумаги на сумму 700 млрд руб. Зачисление и списание бумаг по нему ограничено, а вывод активов заблокирован.

23 августа Центробанк сообщил, что иностранцы смогут выкупать заблокированные российские бумаги за счет средств, замороженных на счетах типа С. Незадолго до этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Разморозка портфельчиков».

Лусине Баласян