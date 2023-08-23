ЦБ раскрыл, как российские инвесторы смогут продать замороженные активы

Проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские, подготовленный правительством и Банком России, предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг за деньги со счетов типа «С». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба регулятора. В первую очередь это коснется розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной.

«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С"»,— говорится в сообщении Банка России.

Счет типа «С» (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли.

О подготовке указа президента, который позволит начать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, накануне, 23 августа, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд руб. Всего, по данным Минфина, активы заблокированы у 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн руб.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.По данным ЦБ, по состоянию на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн руб.

Милена Костерева