Мятежники Нигера объявили трехлетний переходный период

Военный лидер Нигера Абдурахман Чиани заявил, что переходный период во власти продлится не больше трех лет. Он предостерег другие страны от военной интервенции.

«У нас нет стремления конфисковать власть»,— заявил генерал в телеобращении (цитата по AFP).

Комментируя угрозы военного вторжения, он отметил, что интервенция не будет «прогулкой в парке». Господин Чиани сказал, что он новые власти открыты для диалога, но и готовы защищаться.

В конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников и подготовили план военной интервенции. Сегодня, 19 августа, представители ЭКОВАС работали в Нигере. Они потребовали освободить задержанного президента Мохамеда Базума.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Леонид Уварчев