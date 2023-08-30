Плавающая ставка проплыла мимо инвесторов

Предложенные 30 августа Минфином облигации с плавающей ставкой (флоатеры) были востребованы инвесторами. Однако эмитент занял жесткую позицию и удовлетворил менее трети поданных заявок. С учетом рекордно низкого спроса на классические бумаги суммарный объем размещения за день составил 57,4 млрд руб., что почти вдвое ниже результата прошлого аналогичного аукционного дня. Для исполнения квартального плана Минфину теперь придется размещать почти 100 млрд руб. в день, что без более активного предложения флоатеров не исполнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В среду, 30 августа, состоялось первое после повышения ключевой ставки ЦБ размещение облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК, флоатер). По итогам аукциона суммарный спрос на ОФЗ-ПК составил 185 млрд руб., что более чем на 20% ниже показателя размещения трехнедельной давности (233,9 млрд руб.) и худший результат с середины июня.

Но даже этого спроса оказалось достаточно, учитывая относительно небольшой доступный к размещению остаток (порядка 135 млрд руб.). Минфин же удовлетворил менее трети заявок — на 55,9 млрд руб., что почти вдвое меньше объема заимствований в начале месяца (94 млрд руб.).

55,9 млрд руб. составил объем размещения ОФЗ с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК, флоатер) 30 августа 2023 года.

В последний раз флоатеры размещались так слабо в конце мая, тогда спрос не дотянул до 144 млрд руб., а объем размещения составил лишь 42,9 млрд руб. В июле и августе объем спроса чаще всего превышал несколько сотен миллиардов рублей, а объем размещения составлял 94–170 млрд руб. Как и тремя месяцами ранее, Минфин отсек наиболее агрессивные заявки, выставленные инвесторами.

По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, эмитент ограничил «премию» для инвесторов, установив цену отсечения на 0,34 процентного пункта выше, чем на аукционе трехнедельной давности. «Министерство удовлетворило всего 33 заявки, на четыре крупных из которых объемом 10–20 млрд руб. пришлось 89,5% от размещенного объема, еще две заявки 1 млрд и 2 млрд руб. обеспечили размещение еще 5% выпуска»,— отмечает господин Ермак.

Уменьшение объема заимствований, как считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, позитивный сигнал для рынка, свидетельствующий о том, что министерство пока не испытывает острой потребности в заемных средствах и готово продавать ОФЗ без существенной премии.

В условиях ужесточения ДКП Банка России флоатер — это более рискованный инструмент для Минфина, отмечают аналитики.

«В случае ОФЗ-ПД Минфин знает, сколько он заплатит, а какой купон они будут платить по ОФЗ-ПК, особенно в ситуации, если ключевая ставка будет расти, неизвестно, в любом случае это будет дополнительной нагрузкой на бюджет»,— поясняет руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Однако к аукционам ОФЗ с постоянным купоном инвесторы потеряли интерес. В среду суммарный спрос на ОФЗ-ПД составил 3,3 млрд руб., это минимальный объем с марта 2015 года. В итоге Минфин удовлетворил заявки на 1,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность была установлена на уровне 11,35% годовых.

Слабые результаты, по мнению начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, отчасти объясняются тем, что доходность выпуска на вторичном рынке была на 8–9 базисных пунктов (б. п.) ниже уровня кривой: «Даже сравнительно широкая премия при размещении к доходности выпуска на вторичном рынке (9 б. п.) лишь выровняла его до уровня соседних выпусков, но не стала эффективной премией к кривой».

В итоге, по словам участников рынка, темпы заимствований Минфина снизились. И для выполнения квартального плана в оставшиеся четыре аукционных дня требуется привлечь около 100 млрд руб. С учетом того, что средний объем заимствований в августе составил лишь 60 млрд руб., исполнить план будет сложно без более активного предложения флоатеров. Но план является индикативом, нет яркой необходимости исполнять его именно в этом квартале, отмечает господин Кулаков. По его мнению, при необходимости Минфин может ускорить заимствования позже. Важным будет сентябрьское заседание ЦБ, добавляет эксперт, «которое может дать больше ясности относительно дальнейшей политики: при позитивном исходе это может подстегнуть спрос».

Виталий Гайдаев