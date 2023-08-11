Мишустин: рост ВВП России в первом полугодии 2023 года составил 1,5%

Рост экономики РФ в первой половине 2023 года оценивается в 1,5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на правительственном совещании по экономическим вопросам, сославшись на данные Минэкономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Российская экономика адаптировалась к текущим вызовам и показывает устойчивый рост с опорой на внутренний спрос прежде всего благодаря решениям, которые были приняты по поручениям президента, оперативным действиям правительства в координации с Банком России»,— пояснил господин Мишустин.

Согласно его данным, промышленное производство в первом квартале текущего года выросло на 2,5%, а рост обрабатывающего производства превысил 6% и в июне достиг 13% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Минэкономики оценило рост ВВП РФ в первом полугодии на уровне 1,4% (в годовом выражении), это на 0,5 процентного пункта выше, чем фиксировалось по итогам такого же периода 2021 года. Во втором квартале 2023-го годовые темпы роста составили 4,6% после снижения на 1,8% в первом. Такой скачок, по мнению главы ведомства Максима Решетникова, носит «исключительно статистический характер» и является результатом кризисного провала во втором квартале 2022 года.

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Александр Кислов