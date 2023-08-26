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Коммерсантъ FM
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Минфин прогнозирует инфляцию в конце года на уровне 6%

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, в конце года инфляция в России будет на уровне 6%. Цели в 4%, установленной Центробанком, инфляция достигнет только в следующем году. Об этом министр сказал в интервью телеканалу CGTN.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики на 2,5%, может быть даже и выше»,— сообщил Антон Силуанов (цитату из интервью приводит ТАСС). По словам министра, таким образом, российская экономика должна отыграть падение, которое случилось в прошлом году.

По прогнозу Минэкономики, в 2023 году ВВП на уровне 1,2%. Глава ведомства Максим Решетников говорил в начале августа, что темпы роста ВВП в 2023 году точно будут превышать 2%. Новый прогноз Минэкономики подготовит в конце месяца. По прогнозу Центробанка, рост ВВП в этом году будет в пределе 1,5-2,5%.

Годовая инфляция, по прогнозу Центробанка, в 2023 году составит в пределах 5,0-6,5% и достигнет к 4% в 2024 году. По апрельскому прогнозу Минэкономики, инфляцию по итогам года составит 5,3%. По данным Росстата, годовая инфляция с 8 по 14 августа ускорилась до 4,66%.

Подробнее о динамике потребительских цен — в материале «Ъ» «Грядет урожай инфляции».

Анастасия Ларина

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