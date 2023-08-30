Китайский футбол зачищают от коррупции

В футбольных структурах Китая проводится грандиозная антикоррупционная кампания, жертвами которой стали уже около полутора десятков высокопоставленных функционеров. Чистки были инициированы на фоне кризиса китайского футбола. Во второй половине прошлого десятилетия он удивлял масштабом своих инвестиций в игроков примерно так же, как сейчас удивляет ими Саудовская Аравия, однако вместо взлета пережил падение, вылившееся в отток иностранцев из страны и грандиозные финансовые проблемы местных клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СЕО компании ZTE Ни Фэй (справа) и глава Китайской футбольной суперлиги (CSL) Лю Цзюнь

Фото: Liu jianmin / Imaginechina / Imaginechina / AFP СЕО компании ZTE Ни Фэй (справа) и глава Китайской футбольной суперлиги (CSL) Лю Цзюнь

Фото: Liu jianmin / Imaginechina / Imaginechina / AFP

В среду мировые информационные агентства и такие издания, как China Daily, рассказали о том, что фигурантом расследования, которое проводят антикоррупционные органы Китая, стал глава Китайской футбольной суперлиги (CSL) Лю Цзюнь. Новость о его задержании, впрочем, не превратилась в большую сенсацию по вполне понятной причине. Дело в том, что случай с Лю Цзюнем — лишь очередное звено в уже очень длинной цепи событий, начавшихся еще в прошлом году.

Речь о грандиозной антикоррупционной кампании, инициированной в футбольной отрасли Коммунистической партией Китая. Ее жертвами за последние несколько месяцев уже стали около полутора десятков функционеров.

Среди них — президент Федерации футбола Китая (CFA) Чэнь Сюйань, ряд ключевых сотрудников организации, главный тренер национальной сборной Ли Те. Китайские власти никогда подробно не комментировали, почему правоохранительные органы обратили внимание на этих чиновников. Однако из сообщений различных медиаресурсов можно сделать вывод, что, например, Чэнь Сюйаня подозревают в слишком активном лоббировании кандидатуры Ли Те на тренерскую должность, включающем даже давление на клуб «Ухань», в котором тот работал, с целью заставить его руководство выплатить специалисту задолженности по зарплате, а также в нечистоплотности при заключении спонсорского контракта с Nike. По сути, он сделал компанию монополистом на китайском футбольном рынке. Nike благодаря договору стала безальтернативным экипировщиком для всех местных клубов (CFA фактически полностью контролирует CSL) и сборных, в то время как некоторые эксперты указывали на то, что такое положение вещей совершенно не соответствует международной практике: она предусматривает существование конкуренции между производителями формы.

Однако абсолютно очевидно, что антикоррупционную кампанию спровоцировали не столько отдельные дела, связанные с чиновниками, возглавляющими китайский футбол, сколько проблемы куда более серьезные.

А именно кризис, который он переживает и который выглядит особенно острым на фоне картин из не такого уж далекого прошлого.

В 2015 году китайское правительство представило стратегию развития футбола. Согласно этому плану, идея которого, как считается, была предложена лично председателем КНР Си Цзиньпином, сборная страны, занимающая скромные позиции в международной иерархии, должна была к 2030 году достичь статуса сильнейшей в Азии, а к 2050-му — в мире в целом. Какой бы утопической ни казалась стратегия, кое-что доказывающее, что ради реализации амбиций Китай готов на многое, произошло уже совсем скоро. Выяснилось, что представляющие его клубы, о существовании которых до сих пор мало кто знал, могут тратить на зарубежных звезд колоссальные деньги.

В 2016 году команды SCL инвестировали в новичков (среди них было немало настоящих знаменитостей вроде Оскара, Халка, Алекса Тейшейры, Паулинью, Янника Карраско, Рамириса) почти $500 млн. По летним тратам лига вошла в пятерку наиболее щедрых. Помимо этого она привлекала к работе и известных тренеров — например, итальянца Марчелло Липпи. Такие приобретения по замыслу авторов китайской концепции развития футбола должны были увеличить интерес к нему и спровоцировать рост отрасли. В общем, поражающая сейчас расточительностью во имя наполнения своего чемпионата суперзвездами Саудовская Аравия лишь повторяет эксперимент другого азиатского государства.

Китайский, правда, обернулся крахом. В начале нынешнего десятилетия выяснилось, что почти все только что сорившие деньгами клубы испытывают колоссальные финансовые проблемы. В минувшие четыре года 39 команд из разных лиг из-за них вообще прекратили существование, и в этот список попали даже главные гранды с кучей титулов в послужном списке — «Гуанчжоу Эвергранд», «Цзянсу». Легионеры в этот период дружно покидали CSL, а ее медиаправа стремительно обесценивались. В 2015 году пятилетний договор на право владения ими обошелся компании China Sports Media в сумму, превышающую $1 млрд. Теперь поступления CSL примерно в 15 раз меньше.

В апреле этого года CNN опубликовала большое исследование, посвященное китайскому футбольному краху, выделив два основных фактора, которые привели к нему.

Первый — это фактор объективный. Ухудшение ситуации в CSL совпало с пандемией коронавируса. Ее негативное влияние на китайский футбол было чрезвычайно сильным из-за сверхжестких по сравнению с европейскими ограничений, действовавших в стране. Испорчены срывами и переносами матчей плюс отсутствием зрителей на трибунах оказались аж три сезона, в течение которых клубы были практически лишены доходов matchday, а спонсорские поступления серьезно просели. Но в исследовании CNN отмечаются и явные ошибки, совершенные китайским футбольным менеджментом. К ним авторы, к примеру, отнесли решение ввести гигантский налог на роскошь при покупке иностранных игроков — в сто процентов от их стоимости, который в конце прошлого десятилетия существенно снизил востребованность легионеров и уровень обретавшего популярность чемпионата.

Алексей Доспехов