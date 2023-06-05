Клубы Саудовской Аравии скупают футбольных звезд. Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема покинул испанский клуб и планирует продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Там вполне может оказаться и Лионель Месси, который ушел из ПСЖ. При этом спортсменам обещают рекордные гонорары. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters

Шейхи из Саудовской Аравии не размениваются по мелочам. Они объявляют футбольным звездам такие заоблачные суммы, что игроки соглашаются на переезд практически не раздумывая. Карим Бензема ради €400 млн решил оставить «Реал», что неудивительно. В Мадриде ему платили около €25 млн в год, а владельцы клуба «Аль-Иттихад» из города Джидда предложили €200 млн, да еще и контакт на два года, что для звезды в 35-летнем возрасте просто шикарно.

К тому же Бензема — правоверный мусульманин — и таких проблем как у Криштиану Роналду, который жалуется, что не может привыкнуть к образу жизни в Саудовской Аварии, у Карима возникнуть не должно. Так же как и сложностей с тем, куда потратить честно заработанные деньги. Уровень жизни здесь высокий, рассказал “Ъ FM” политолог Константин Дударев, который 10 лет жил в этом регионе:

«Уровень жизни в Саудовской Аравии один из самых высоких в арабских странах. Могу сослаться на моего знакомого — торгового представителя Франции. Его жена считает, что магазины в Саудовской Аравии лучше, чем во Франции».

Но несмотря на это, соглашаются на переезд далеко не все. Лионель Месси, например, пока тянет с решением. Да, чемпион мира точно покидает ПСЖ, но будет ли он играть за клуб «Аль-Хиляль», пока не ясно. Владельцы команды из города Эр Рияд предложили аргентинцу €1,2 млрд за два года. На этом фоне предложение «Интер Майями» из США выглядит скромно — €200 млн за четыре года. Что выберет Месси, пока неизвестно, но чисто теоретически отказаться играть в «Аль-Хиляле» аргентинец может.

Отношение шейхов к тому же Роналду, возможно, сыграет свою роль. О том, как миллиардеры в этом регионе относятся к Криштиану вообще, и к футболистам в частности “Ъ FM” рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк, который имел дело с ближневосточными коллегами:

«Арабский мир любит скачки. Сейчас наметился тренд на футбол. Но они рассматривают того же Роналду, образно говоря, как скакуна. Катар, Саудовская Аравия — тут шейхи забавляются, и все».

Но если Месси может позволить себе отказаться, все-таки за карьеру он заработал больше €1 млрд, то игроки победнее подобными предложениями не разбрасываются. Так что у шейхов есть реальная возможность собрать под свои знамена многих футболистов, особенно возрастных, и привлечь внимание всего мира, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Футбол — индустрия развлечений. И это придумали не на Ближнем Востоке. Действительно, люди же ходят на артистов. Когда в фильме снимаются великолепные актеры, мы покупаем билеты в кино. Так и в футболе».

Причем денег точно хватит на все. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распоряжается астрономической суммой, превышающей €400 млрд. При этом он молод и любит футбол.

Более того, принц мечтает провести в своей стране чемпионат мира 2030 года и готов сделать его круче, чем в Катаре, который потратил на турнир более €200 млрд. Так что желание шейхов платить за футбол может в ближайшие годы сделать очень богатыми и без того не бедствующих футбольных звезд.

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