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«Шейхи из Саудовской Аравии не размениваются по мелочам»

Владимир Осипов — о переходах футболистов в клубы Ближнего Востока

Клубы Саудовской Аравии скупают футбольных звезд. Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема покинул испанский клуб и планирует продолжать карьеру на Ближнем Востоке. Там вполне может оказаться и Лионель Месси, который ушел из ПСЖ. При этом спортсменам обещают рекордные гонорары. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters

Фото: Juan Medina/File Photo, Reuters

Шейхи из Саудовской Аравии не размениваются по мелочам. Они объявляют футбольным звездам такие заоблачные суммы, что игроки соглашаются на переезд практически не раздумывая. Карим Бензема ради €400 млн решил оставить «Реал», что неудивительно. В Мадриде ему платили около €25 млн в год, а владельцы клуба «Аль-Иттихад» из города Джидда предложили €200 млн, да еще и контакт на два года, что для звезды в 35-летнем возрасте просто шикарно.

Как Карим Бензема объявил об уходе из «Реала»

Как Карим Бензема объявил об уходе из «Реала»

К тому же Бензема — правоверный мусульманин — и таких проблем как у Криштиану Роналду, который жалуется, что не может привыкнуть к образу жизни в Саудовской Аварии, у Карима возникнуть не должно. Так же как и сложностей с тем, куда потратить честно заработанные деньги. Уровень жизни здесь высокий, рассказал “Ъ FM” политолог Константин Дударев, который 10 лет жил в этом регионе:

«Уровень жизни в Саудовской Аравии один из самых высоких в арабских странах. Могу сослаться на моего знакомого — торгового представителя Франции. Его жена считает, что магазины в Саудовской Аравии лучше, чем во Франции».

Но несмотря на это, соглашаются на переезд далеко не все. Лионель Месси, например, пока тянет с решением. Да, чемпион мира точно покидает ПСЖ, но будет ли он играть за клуб «Аль-Хиляль», пока не ясно. Владельцы команды из города Эр Рияд предложили аргентинцу €1,2 млрд за два года. На этом фоне предложение «Интер Майями» из США выглядит скромно — €200 млн за четыре года. Что выберет Месси, пока неизвестно, но чисто теоретически отказаться играть в «Аль-Хиляле» аргентинец может.

Отношение шейхов к тому же Роналду, возможно, сыграет свою роль. О том, как миллиардеры в этом регионе относятся к Криштиану вообще, и к футболистам в частности “Ъ FM” рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк, который имел дело с ближневосточными коллегами:

Как Саудовская Аравия собирает золотые мячи

Как Саудовская Аравия собирает золотые мячи

«Арабский мир любит скачки. Сейчас наметился тренд на футбол. Но они рассматривают того же Роналду, образно говоря, как скакуна. Катар, Саудовская Аравия — тут шейхи забавляются, и все».

Но если Месси может позволить себе отказаться, все-таки за карьеру он заработал больше €1 млрд, то игроки победнее подобными предложениями не разбрасываются. Так что у шейхов есть реальная возможность собрать под свои знамена многих футболистов, особенно возрастных, и привлечь внимание всего мира, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Футбол — индустрия развлечений. И это придумали не на Ближнем Востоке. Действительно, люди же ходят на артистов. Когда в фильме снимаются великолепные актеры, мы покупаем билеты в кино. Так и в футболе».

Причем денег точно хватит на все. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распоряжается астрономической суммой, превышающей €400 млрд. При этом он молод и любит футбол.

Как ПСЖ объявил об уходе Месси из клуба

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Более того, принц мечтает провести в своей стране чемпионат мира 2030 года и готов сделать его круче, чем в Катаре, который потратил на турнир более €200 млрд. Так что желание шейхов платить за футбол может в ближайшие годы сделать очень богатыми и без того не бедствующих футбольных звезд.

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