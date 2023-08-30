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Коммерсантъ FM
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Погранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы военными Латвии

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщили о нарушении границы страны вооруженными силовиками из Латвии. По информации ведомства, они прошли на территории Белоруссии на два метра, после чего вернулись обратно.

Как отмечают в Госпогранкомитете, инцидент произошел сегодня, 30 августа, в пункте пропуска «Григоровщина», который расположен на границе Белоруссии и Латвии в Витебской области.

«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на 2 м, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию»,— пояснили пограничники, уточнив, что никаких противоправных действий во время пребывания на белорусской территории латвийские силовики не совершили.

Отмечается, что белорусское ведомство оперативно проинформировало о случившемся власти и правоохранительные органы Латвии, призвав впредь не допускать подобных инцидентов.

Александр Кислов

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