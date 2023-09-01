«BNPL становится таким же неотъемлемым элементом сервиса в интернет-магазине, как доставка»

BNPL — самый быстрорастущий платежный инструмент в мире. В 2023 году более 450 млн человек рассчитывались за товары или услуги таким способом, а общий объем трансакций по итогам года превысит $330 млрд.

Причем ключевыми драйверами роста становятся именно развивающиеся страны, в которых online-продажи растут более высокими темпами, чем в США, ЕС и Великобритании, где исходно были запущены крупнейшие международные сервисы.

Основными предпосылками для развития BNPL стали кризис стоимости жизни и беспрецедентно высокая инфляция в 2022–2023 годах, а также переход к бережливой модели рационального потребления, частью которой выступает в том числе анализ дополнительных расходов, связанных с использованием заемных средств.

Высокий уровень задолженности и низкий кредитный рейтинг ограничивают возможность привлечения средств и удорожают кредиты. В результате BNPL, особенностью которого почти везде остается более мягкое регулирование (в отличие от банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и даже Peer-to-Peer Lending Platforms) и отсутствие информации в кредитной истории заемщика, становится в том числе инструментом повышения гибкости управления бюджетом домохозяйств.

Особенно высока популярность BNPL среди молодых покупателей, которых привлекает в первую очередь простота доступа к продукту и его более низкая стоимость по сравнению с кредитными продуктами. В то же время важно помнить, что бурный рост рынка BNPL в перспективе создает основу для дополнительных рисков, связанных с увеличением задолженности.

Наиболее перспективным финтех-направлением для развития BNPL выглядит интеграция в состав крупных экосистем: например, Apple Wallet и Apple Pay Later — партнерский проект Apple с Affirm для предоставления услуг BNPL через Apple Pay. В США партнерство с Affirm развивает также Amazon для предложения BNPL на своей платформе.

В России, где экосистемы, например, «Яндекса» и «Сбера» охватывают практически все платежеспособное население страны, BNPL может стать серьезным конкурентным преимуществом для других экосистемных продуктов. Также перспективна интеграция функций BNPL в функционал банковских приложений.

Емкость рынка BNPL в РФ в 2022 году превысила 30 млрд руб., крупнейшими игроками стали «Тинькофф» («Долями»), Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели»), «Яндекс» («Сплит»), «Частями» (Совкомбанк), «Ozon Рассрочка».

Сервис BNPL фактически заменяет POS-кредитование в online-ритейле. Пример Kaspi в Казахстане (рассрочка Kaspi не является в чистом виде BNPL, но использует некоторые элементы) показывает, что инструмент может занять до 20% рынка потребительского кредитования, причем потребители зачастую отказываются от покупок товаров длительного пользования, если не предоставляется рассрочка.

То есть BNPL становится таким же неотъемлемым элементом сервиса в интернет-магазине или маркетплейсе, как, скажем, доставка.

Учитывая рост доли маркетплейсов на рынке онлайн-продаж в России на 11 п. п., до 59%, в 2023 году мы ожидаем как минимум утроения рынка BNPL в России и достижения уровня 90–100 млрд руб. При этом ключевой проблемой является возможное усиление регулирования. Хотя, на мой взгляд, вряд ли стоит ожидать каких-либо решений от ЦБ по этому поводу ранее 2025 года.

Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитики»