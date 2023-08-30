Атакованный дронами аэропорт Пскова возобновит работу 31 августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что работы по обследованию международного аэропорта Кресты, подвергшегося в ночь на сегодня, 30 августа, атаке беспилотников, завершены. Согласно результатам обследования, аэропорт полностью готов к приему авиарейсов и с завтрашнего дня, 31 августа, возобновит работу в штатном режиме.

В ночь на сегодня, 30 августа, международный аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Никто не пострадал. ТАСС со ссылкой на авиационные службы региона писал, что четыре дислоцированных там военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки. МЧС подтвердило возгорание двух Ил-76.

Международный аэропорт Пскова (Кресты) находится на юго-восточной окраине города. На сайте аэропорта сказано, что это гражданский и военный аэропорт.

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