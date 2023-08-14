Нефть вытекает за баланс

Дисбаланс на рынке нефти усиливается из-за одновременного сокращения добычи странами ОПЕК+ и роста спроса, не подтверждающего пока опасений о замедлении глобальной активности, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Оба фактора могут поддержать дальнейший рост цен, особенно если Саудовская Аравия и Россия сохранят ограничения на добычу. Дисконты на российские сорта нефти к Brent также продолжают сокращаться, что поддерживает рост экспортных доходов при сопоставимых объемах поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дополнительное сокращение добычи в июле совпало с улучшением макроэкономических настроений и высоким спросом, говорится в августовском отчете МЭА. Запасы продолжают сокращаться, поэтому сохранение добровольных ограничений, введенных Саудовской Аравией и Россией, приведет к дальнейшему росту цен, полагают в агентстве. Нефть марки Dubai Crude (это основной бенчмарк при поставках нефти в азиатские страны) впервые за 28 лет оказалась дороже Brent.

Глобальный спрос в июне превысил 103 млн б/с, в августе показатель может обновить рекорд — во втором квартале рост потребления после двух кварталов спада показывают даже страны ОЭСР, тогда как в Китае растет активность в нефтехимическом секторе. Высокий спрос вкупе с ограничениями в работе НПЗ привел и к удорожанию нефтепродуктов. В среднем по году прирост спроса может составить 2,2 млн б/с (до 102,2 млн б/с — это самый высокий среднегодовой показатель), однако в следующем году этот показатель замедлится до 1 млн б/с, полагают в МЭА.

Предложение нефти, напротив, стремительно снижается — в июле оно сократилось на 910 тыс. б/с за счет сокращения странами ОПЕК+ 1,2 млн б/с (почти до двухлетнего минимума), после того как добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с вступило в силу. Суммарная добыча ОПЕК+ сейчас находится на уровне 50,7 млн б/с, с начала года она уже сократилась на 2 млн б/с. За тот же период производители вне стран—участниц сделки нарастили добычу на 1,6 млн б/с — до 50,2 млн б/с (прирост обеспечили США, Бразилия и Гайана), но вряд ли смогут увеличивать ее подобными темпами до конца года, отмечают в МЭА.

Российская добыча нефти в июле сократилась на 50 тыс. б/с, до 9,4 млн б/с, а суммарная добыча нефти и конденсатов составила 10,74 млн б/с — это на 660 тыс. б/с меньше, чем в феврале 2022 года (в среднем в этом году, по прогнозу МЭА, уровень добычи может сократиться на 230 тыс. б/с год к году — до 10,86 млн б/с). Экспортные поставки при этом остались на том же уровне, что и в июне (тогда они обновили минимум с марта 2021 года), составив 7,3 млн б/с (при этом поставки нефтепродуктов выросли на 200 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с, а нефти, напротив, сократились на ту же величину — до 4,6 млн б/с). В июне и июле суммарный экспорт был на 680 тыс. б/с ниже, чем в марте—мае.

Цены на российскую нефть уже устойчиво превышают потолок в $60 за баррель — в июле средневзвешенная экспортная цена выросла на $8,84 за баррель, до $64,41 за баррель, к началу августа все сорта торговались по ценам выше $70 за баррель, указывают в МЭА со ссылкой на данные Argus — теперь на все поставки распространяются ограничения на транспортировку и страхование стран «большой семерки» и Евросоюза. Дисконты же сокращались, несмотря на рост стоимости Brent (для Urals — до $16 на баррель к началу августа). В МЭА указывают, что скидки по отношению к сорту Dubai Crude для индийских покупателей (при поставках на западное побережье страны) составляют теперь лишь одну треть от уровня первого квартала (к началу августа средняя цена таких поставок составила $80 за баррель). В IIF при этом указывают на риски роста дисконтов из-за увеличения издержек на страхование и транспортировку при поставках из портов Черного моря в случае атак на коммерческие суда.

Повышение цен сказалось и на росте доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов — они оказались на максимуме с ноября 2022 года, составив $15,3 млрд против $12,8 млрд в июне. Доходы от экспорта нефтепродуктов выросли значительнее, чем от нефти (плюс $1,6 млрд и $0,9 млрд). В сентябре между тем объем добровольного сокращения добычи должен снизиться с 500 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки.

Татьяна Едовина