Рослесхозу добавили огня

Новые поправки к Лесному кодексу РФ значительно расширили права Рослесхоза. Теперь агентство будет самостоятельно принимать решения об использовании федерального резерва для тушения лесных пожаров в регионах. Именно Рослесхоз установит и обоснования для выделения так называемых зон контроля — территорий, которые разрешено не тушить. Эксперты считают изменения скорее позитивными, но обращают внимание на недостаточность финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесные пожары, полагают эксперты, поможет потушить только достаточное финансирование

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Лесные пожары, полагают эксперты, поможет потушить только достаточное финансирование

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале недели президент Владимир Путин подписал поправки к Лесному кодексу РФ. Они вносят изменения в правила предупреждения лесных пожаров, лесоохранного зонирования и мер экстренного реагирования. Среди прочего они дают больше полномочий Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхоз). Теперь ведомство сможет самостоятельно принимать решение об использовании федерального резерва экстренного реагирования. Речь идет о ФБУ «Авиалесоохрана»; как отмечают в агентстве, «это 6 воздушных судов и более 800 сотрудников», профессионально обученных для тушения лесных пожаров. Кроме того, Рослесхоз сможет составить единые критерии для выделения «зон контроля лесных пожаров». Имеются в виду удаленные и труднодоступные территории без инфраструктуры, где лесные пожары разрешается не тушить, поскольку это нецелесообразно.

Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин объясняет: до внесения этих поправок регионы самостоятельно распределяли средства на тушение лесных пожаров и принимали решение, каким образом это делать. По словам эксперта, власти субъектов могли обратиться за помощью к федеральному резерву и «за отдельную плату» заключить с ним договор. «Эта схема работала очень плохо, потому что регионы, как правило, тянули до последнего и пытались разобраться сами, чтобы не тратить лишние средства,— говорит господин Куксин.— В итоге деньги заканчивались, а пожары нет. И резерв вызывался в самый последний момент, когда эта мера была уже неэффективна». Пожарный считает, что нововведения носят «положительный характер», однако «пока непонятно, как это все будет работать на практике».

Отдельно господин Куксин подчеркнул важность появления в кодексе понятия «противопожарная пропаганда». «Причиной пожаров чаще всего являются люди. И давно было понятно, что людей нужно организованно просвещать — объяснять, почему нельзя жечь траву или костры на полянах,— уверен он.— У нас государство смыслит в пропаганде все-таки, так что должно смочь ее тут правильно применить и побороть поведенческие стереотипы».

Эксперт в области тушения природных пожаров Константин Кобяков отмечает, что множество новых статей просто перекочевали из существовавших подзаконных актов. «С одной стороны, это еще сильнее перегружает наш и так объемный и не очень эффективный Лесной кодекс,— говорит эксперт.— Но с другой стороны, статьи кодекса всегда весомее и их как-то активнее исполняют». Господин Кобяков считает принципиально важной передачу полномочий о выделении «зон контроля» на федеральный уровень: «Раньше регионы сами могли определять такие территории и нередко помещали туда леса рядом с населенными пунктами или в заповедных территориях (чтобы получить законодательную возможность не тушить там огонь.— “Ъ”). Теперь есть повод надеяться на улучшение ситуации, поскольку федеральные власти окажутся более подкованными в вопросах определения безопасного зонирования и будут подходить к вопросу ответственнее». Тем не менее целый ряд поправок, по мнению господина Кобякова, носят исключительно бюрократический характер и особо не повлияют на ситуацию.

Член Экспертного совета по заповедному делу Алексей Ярошенко считает, что поправки «будут рабочими», только если выделят достаточно финансирования: «В обосновании заложено полмиллиарда рублей в год, но это копейки». Господин Ярошенко уверен, что только для уменьшения существующих «зон контроля» нужно «увеличивать все бюджеты лесных хозяйств минимум в два раза». Его мнение разделяет директор системы добровольной сертификации «Лесной эталон» Николай Шматков: «Полмиллиарда рублей — это примерно 1–2% от общей суммы финансирования лесного хозяйства в стране. А оно в целом испытывает нехватку средств, и такая сумма, конечно, не решит проблемы лесных пожаров на фоне глобальных климатических изменений».

В Рослесхозе, впрочем, заверяют, что готовы к новым полномочиям. «Финансирование на эти мероприятия предусмотрено на ежегодной основе и будет выделяться по госзаданию для ФБУ "Авиалесоохрана" с 1 января 2024 года»,— говорит замруководителя агентства Алексей Венглинский. Он уверен, что «принятые поправки позволят сократить бюрократические проволочки и тем самым выиграть время для ликвидации лесных пожаров, стабилизации обстановки и недопущения увеличения площадей, пройденных огнем».

Полина Ячменникова