В МГУ по специальной квоте поступили 115 участников СВО и их детей

В МГУ имени М. В. Ломоносова по квоте для участников специальной военной операции и их детей в нынешнем году приняли 115 человек. Об этом на пресс-конференции заявил ректор университета Виктор Садовничий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«В этом году мы приняли 115 (абитуриентов.— "Ъ") — это дети тех, кто участвовал в боевых действиях, и те, кто участвовал сам. Еще сотню, а то и несколько, мы переводим из других вузов, если они просятся, из вузов новых территорий или других вузов, мы их тоже переводим, несмотря на отсутствие мест»,— сказал господин Садовничий (цитата по ТАСС).

Виктор Садовничий отметил, что в университете растет число зачисленных иностранных студентов — в текущем году к учебе в МГУ приступят 2400 абитуриентов из других стран. Всего в ВУЗ зачислили около 13 тыс. человек.

В конце июля замминистра науки и образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что по квоте для участников СВО и их детей в 2023 году в университеты поступили около 7 тыс. абитуриентов. В конце прошлого года в законе «Об образовании» прописали, что на эту льготу университеты должны выделить не менее 10% мест по каждому направлению.

Около 300 детей военных, которые участвовали в боевых действиях на Украине, в нынешнем году поступили в НИУ ВШЭ, МПГУ и МАИ. Всего университетам выделили 626 278 бюджетных мест. В рамках отдельной квоты для участников СВО зачислено 6659 человек. Таким образом, количество принятых по этой квоте составило лишь около 1% общего числа поступивших «на бюджет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление»

Петр Бузлаев