На бюджет в вузы Москвы по квоте поступили более 300 детей участников СВО

Более 300 детей военных, участвовавших в боевых действиях на Украине, поступили на бюджет в МПГУ, НИУ ВШЭ и МАИ в 2023 году. Места для детей военных были выделены в рамках особой квоты. Об этом сообщили ректоры вузов на пресс-конференции в ТАСС по итогам приемной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: ректор МГТУ имени Н.Э.Баумана Михаил Гордин, ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков, ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Слева направо: ректор МГТУ имени Н.Э.Баумана Михаил Гордин, ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков, ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов сообщил, что в рамках особой квоты (за счет государства) в университет поступили 159 детей участников военной операции на Украине. Еще 29 детей военных будут учиться на бюджете за счет университета.

Как сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков, в его университет в рамках квоты в этом году поступили 5 военнослужащих, 44 ребенка участников СВО на Украине, а также 11 детей участников военных операций в других государствах. По словам ректора МАИ Михаила Погосяна, в его институт поступили больше 100 детей участников СВО, а также 10 военнослужащих.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО, а также героев России и обладателей орденов Мужества смогут учиться в вузах по квоте. Таких студентов набирают в пределах отдельной квоты. Эту квоту вуз устанавливает ежегодно. Ее размер должен составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев говорил, что всего в российские вузы по льготам для участников СВО поступили около 7 тыс. человек. Из них почти 90% составляют дети. Всего было подано 9 тыс. заявлений. Таким образом, число мест, занятых по этой квоте, составило только 1% от общего числа.

По данным Минобрнауки, самыми популярными направлениями обучения в вузах среди участников СВО и их детей были: лечебное дело, педагогика, IT, прикладная инженерия, а также строительство и стоматология.

По данным «Ведомостей», ведущие российские университеты Москвы и Санкт-Петербурга в новом учебном году подняли стоимость обучения на наиболее популярных направлениях подготовки в среднем на 12%. Как узнал «Ъ», подняли цены на платное обучение и крупные медицинские вузы. Больше всего стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» выросла в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова — сразу на 235 тыс. руб. В региональных вузах — на 5–20%.

Почему в ходе приемной кампании квоты по новым льготам остались не выбранными абитуриентами — в материале «Участники СВО переходят в поступление».

Анастасия Ларина