Edge опустился на третье место в списке популярных браузеров для ПК

Браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности браузером для ПК, его доля составляет 11%. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter. На второе место вышел Safari — его доля увеличилась до 11,87%.

Список все еще возглавляет Google Chrome, который незначительно увеличил долю и сейчас занимает 66,13% рынка. На четвертом и пятом местах находятся соответственно Firefox (5,65%) и Opera (3,09%). На мобильном рынке Google Chrome также в лидерах (61,96%), на втором месте Safari с 26,85% пользователей. В целом по всем устройствам Google Chrome занимает первую строчку с долей 63,51%, потом идет Safari (20,43%) и Edge (4,96%).

В июле 2022 года количество пользователей Safari выросло до 1 млрд человек. Ранее сообщалось, что Google Chrome является самым уязвимым браузером, на втором месте шел Firefox, а на третьем — Edge. Safari и Opera были наиболее безопасными браузерами.

Евгений Федуненко