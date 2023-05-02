Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Edge опустился на третье место в списке популярных браузеров для ПК

Браузер Microsoft Edge стал третьим по популярности браузером для ПК, его доля составляет 11%. Об этом говорится в отчете аналитической компании Statcounter. На второе место вышел Safari — его доля увеличилась до 11,87%.

Список все еще возглавляет Google Chrome, который незначительно увеличил долю и сейчас занимает 66,13% рынка. На четвертом и пятом местах находятся соответственно Firefox (5,65%) и Opera (3,09%). На мобильном рынке Google Chrome также в лидерах (61,96%), на втором месте Safari с 26,85% пользователей. В целом по всем устройствам Google Chrome занимает первую строчку с долей 63,51%, потом идет Safari (20,43%) и Edge (4,96%).

В июле 2022 года количество пользователей Safari выросло до 1 млрд человек. Ранее сообщалось, что Google Chrome является самым уязвимым браузером, на втором месте шел Firefox, а на третьем — Edge. Safari и Opera были наиболее безопасными браузерами.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...