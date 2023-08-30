Совместное предприятие «Интер РАО» и GE в России прекратит производство турбин

Компания «Русские газовые турбины» — совместное предприятие российского энергохолдинга «Интер РАО» и американского конгломерата General Electric (GE) в России — не будет производить газовые турбины по лицензии GE. Об этом сообщил глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Ковальчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Борис Ковальчук

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Борис Ковальчук, слова которого приводит Reuters, обратил внимание, что правительство США запретило General Electric сотрудничать с Россией, поэтому «в сложившейся обстановке совместное предприятие производить турбины не будет». По словам господина Ковальчука, компании обсудят дальнейшую судьбу партнерства и соответствующие финансовые вопросы в 2024 году.

9 марта 2022 года на фоне ввода российских войск на Украину General Electric объявила о приостановке деятельности в России. При это в компании заявили, что намерены продолжать обслуживание газовых турбин в России. Однако 18 июня в силу вступили расширенные санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России. На следующий день, 19 июня, по словам источников «Ъ», GE «без объяснения причин» прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «GE положила на лопатки».

Милена Костерева