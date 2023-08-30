Индия запустит космический аппарат для изучения Солнца

Вслед за успешной лунной миссией Индия намерена отправить свой первый космический аппарат к Солнцу. Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что готовит запуск автоматической станции Aditya-L1, который должен состояться 2 сентября в 9:20 по московскому времени.

«Космический аппарат будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1) системы Солнце-Земля, которая находится примерно в 1,5 млн км от Земли. Спутник, расположенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество в непрерывном наблюдении за Солнцем без каких-либо затенений. Это обеспечит большее преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени»,— говорится в сообщении агентства.

23 августа посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно сел на поверхность Луны. На следующий день, 24 августа, луноход «Прагьян», доставленный на борту станции, впервые проехал по поверхности Луны. Индия стала первой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны. После этого 23 августа был объявлен в Индии Национальным днем космоса.

Кирилл Сарханянц