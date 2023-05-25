В российские школы вернут серебряные медали

С нового учебного года российским школьникам снова начнут вручать серебряные медали, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Для родителей и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали»,— сообщил господин Кравцов в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Чиновник также уточнил, что в самое ближайшее время ведомство выпустит соответствующий документ, регламентирующий порядок выдачи серебряных медалей выпускникам российских школ. Предполагается ли организовывать общественное обсуждение этого документа, Сергей Кравцов не уточнил.

В настоящее время школьникам в России вручают единую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года в образовательных учреждениях страны отличившимся ученикам вручали золотые и серебряные медали. Золотую медаль выдавали выпускникам, у которых были отличные полугодовые, годовые и экзаменационные оценки. Серебряную медаль могли получить школьники с двумя «четверками» за полугодие.

Абитуриенты, имеющие золотую медаль, могут получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ. При этом решение о точном количестве баллов каждое высшее учебное заведение принимает в индивидуальном порядке.

Александр Кислов