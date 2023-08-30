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Коммерсантъ FM
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Global Witness: импорт в ЕС российского СПГ может достичь рекорда в 2023 году

В 2023 году страны Евросоюза намерены импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление блока отказаться от российского топлива к 2027 году. К такому выводу пришли аналитики неправительственной организации Global Witness, проанализировав данные Kpler.

По итогам первых семи месяцев текущего года лидером по объему импортируемого российского СПГ остается Китай, за ним следуют Испания и Бельгия. Согласно данным Global Witnes, которые приводятся в материале Financial Times, в период с января по июль Испания импортировала 7,47 млн куб. м СПГ из России, Бельгия — 7,08 млн.

Всего по итогам семи месяцев импорт российского СПГ в страны Евросоюза вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как отмечают аналитики, рост объемов покупаемого у России СПГ произошел из-за «низкой базы». ЕС не импортировал такие значительные объемы СПГ до боевых действий на Украине, поскольку зависел от трубопроводного газа из России.

Относительно 2022 года объем импортируемого ЕС в январе—июле российского СПГ увеличился на 1,7% год к году. Стоимость семимесячных поставок оценивается в €5,29 млрд. Согласно отчету, большая часть объемов российского СПГ поступает с завода «Ямал СПГ», контрольный пакет которого принадлежит компании НОВАТЭК.

Евросоюз до сих пор не вводил санкций против российского газа, как трубопроводного, так и СПГ, в отличие от других видов ископаемого топлива из России. Однако летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. За счет этих мер, а также за счет сокращения промышленного производства и теплой зимы ЕС удалось снизить общее потребление газа на 17,7% с августа 2022-го по март 2023-го по сравнению со средним потреблением в те же месяцы 2017–2022 годов. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.

О ситуации на европейском газовом рынке — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

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