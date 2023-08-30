Над Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство закрыто над московским аэропортом Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Аналогичный запрет действует над аэропортом Домодедово.

Telegram-канал Mash сообщает, что, помимо двух столичных аэропортов, воздушное пространство закрыто над частью Московской области — над Серпуховом и Коломной. Аналогичные меры приняты в Тульской, Липецкой, Орловской и Калужской областях.

Закрытие воздушного пространства регламентировано режимом «Ковер». Он вводится, если в небе замечены летательные объекты, которые могу помешать движению самолетов. В Telegram-каналах сообщается о возможной атаке беспилотников.