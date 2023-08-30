Французы были пошлины

Судам в Воронеже предстоит разобраться в крупном споре о размере пошлин, начисленных местной таможней бывшему российскому представительству Renault, которое с 2022 года продолжило работать как автозавод «Москвич». Через воронежскую таможню проходили комплектующие для сборки французских автомобилей в России. Год назад ведомство устроило проверку нескольких тысяч деклараций компании и пришло к выводу, что она занижала стоимость импортируемых деталей. Это привело к доначислению платежей на 700 млн руб., которые пытается оспорить уже лишившееся иностранных бенефициаров юрлицо. Эксперты сомневаются в перспективах поданных «Москвичом» исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Детали конфликта АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» (до 2022 года — ЗАО «Рено Россия») с воронежской таможней были раскрыты в материалах семи споров предприятия с ведомством в арбитражном суде региона и Девятнадцатом апелляционном арбитраже. Последний из исков был принят к производству в середине августа.

Сутьспора связана с декларациями на поставку комплектующих для автомобилей Renault и Nissan через воронежскую таможню. Бренды входят в один концерн, а бюджетные модели Renault до спецоперации выпускал сегодняшний «Москвич» в рамках совместного предприятия французской компании и правительства столицы. Ведомство, как следует из материалов дела, в сентябре-ноябре 2022 года провело масштабную камеральную проверку деклараций на детали и увеличило суммы платежей таможенных пошлин и пеней, которые были взысканы уже с «Москвича» как правопреемника юрлица российского представительства Renault.

Согласно изложенной в деле позиции «Москвича», комплектующие импортировались в рамках контракта между «взаимосвязанными» ЗАО «Рено Россия»и французским Renault S.A.S. В связи с этим компании декларировали их по особым правилам, предполагающим, что товар будут использовать «исключительно для целей производства автомобилей». При этом «не было предусмотрено никаких иных платежей, в том числе лицензионных».

Однако таможенники в ходе проверки пришли к выводу, что «некоторые товары имеют товарные знаки, которые включают интеллектуальную собственность». Ведомство сочло, что лицензионные платежи за ее использование «неправомерно не были включены в структуру таможенной стоимости товаров», а суммы деклараций компания заявила «недостоверно». «Невключение в структуру таможенной стоимости товаров лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности» стало основанием для пересчета пошлин, сказано в одном из определений суда по делу.

Всего «Москвич», как подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе воронежской таможни, пытается отменить 238 решений о доначислении в сумме более 700 млн руб. по более 2 тыс. деклараций за январь-февраль 2020 года. Именно «в целях эффективного правосудия» спор был разделен на несколько аналогичных исков. Предприятие требует отведомства вернуть «излишне взысканные» по этим решениям суммы. Небольшую часть оспоренных воронежской таможней документов компания смогла отменить во внутренней апелляции центрального таможенного управления. Остальные легли в основу исков.

Пока воронежский арбитраж рассмотрел одно из семи дел, отказавшись пересматривать доначисление таможенных платежей на сумму 185,3 млн руб. «Москвич» пытается оспорить этот вердикт, но пока Девятнадцатый апелляционный суд не выносил по жалобе принципиальных решений. Следующее заседание запланировано на 14 сентября. Оставшиеся иски либо приостановлены до момента вступления в силу решения по первому, либо только в октябре начнут рассматриваться судом.

Воронежский арбитраж счел, что «отсутствие в договоре купли-продажи указания на необходимость заключения иных договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности не исключает возможности учета роялти для целей таможенной оценки»: «Внесение платежей за использование объектов интеллектуальной собственности может являться подразумеваемым условием продажи». Это порождает «существенный риск манипулирования элементами стоимости товара, формирующими его таможенную стоимость»,— сказано в отказном решении суда.

«С учетом положений таможенного законодательства, а также сложившейся судебной практики, уплачиваемые лицензионные платежи подлежат включению в таможенную стоимость ввозимых товаров,— заявили „Ъ“ в воронежской таможне.— Именно в обмен на их уплату предприятие получало право производить и реализовывать автомобили марки Renault».

По данным Kartoteka.ru, АО «МАЗ "Москвич"» зарегистрировано в 1998 году как ЗАО «Рено Россия». Уставный капитал — 6,84 млрд руб. Основной вид деятельности — производство автотранспортных средств. Гендиректор — Ханс-Петер Мозер. Единственным акционером с конца 2022-го выступает ООО «Центр развития технологий», конечным бенефициаром которого является департамент городского имущества Москвы. Выручка предприятия в 2022-м составила 4,26 млрд руб., убыток — 2,39 млрд руб.

Автозавод «Москвич», перейдя под контроль правительства столицы, с 2022 года выпускает под своим брендом варианты китайского JAC JS4. Представители «Москвича» планируют прокомментировать спор «Ъ-Черноземье» позднее.

Эксперт в сфере банкротства и арбитражных процессов Игорь Вышегородцев предполагает, что воронежский арбитраж вынесет отказные решения и по оставшимся шести искам бывшего представительства Renault: «Если государственный орган выиграл один раз, то и в остальных аналогичных делах суд будет придерживаться той же логики». Эксперт отметил, что защита интересов в российских судах может быть «сложной» для компаний, ушедших из РФ, даже если их юрлица продолжили работу независимо.

«Позиция арбитражей по подобным делам выглядит органичной частью бархатной реприватизации»,— заключил господин Вышегородцев.

Сергей Калашников