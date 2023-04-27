Всех собак повесят на регионы

Государственная дума в мае рассмотрит законопроект, который разрешит регионам самим решать, как быть с бездомными животными. На данный момент федеральный закон обязывает субъекты страны обращаться с бродячими собаками в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду». Региональные власти с оптимизмом смотрят на возможные новые полномочия, зоозащитники уверены, что поправки противоречат Конституции и помогут чиновникам скрыть некомпетентность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты хотят разрешить регионам решать судьбу безнадзорных собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Депутаты хотят разрешить регионам решать судьбу безнадзорных собак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Госдуме готовятся рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как сообщили СМИ накануне, документ уже получил положительный отзыв правительства; в случае принятия разрешит регионам самостоятельно определять перечень необходимых для контроля за популяцией бездомных собак мероприятий. В минувшую пятницу депутаты думы Астраханской области обратились в Совет Федерации с просьбой внести изменения в федеральное законодательство и разрешить регионам решать, как разбираться с бродячими ­собаками.

Согласно данным Роспотребнадзора в прошлом году от животных пострадали 330 тыс. граждан РФ, из них 227 тыс. укусили собаки. Управление ветеринарии Астраханской области насчитывает 40 тыс. особей безнадзорных собак в регионе. В прошлом году на вылов, стерилизацию и вакцинацию животных выделили больше 150 млн руб., а в этом — свыше 220 млн. По словам губернатора Игоря Бабушкина, в 2022м в Астрахани зарегистрировано шесть тысяч случаев укуса человека бродячей собакой. В Волгоградской области на 15 сентября 2022 года насчитывалось около 22,5 тыс. особей бродячих собак. В этом году администрация Волгограда увеличила финансирование отлова и вакцинации животных на 38%, до 26,8 млн руб.

Волгоградский депутат Госдумы Андрей Гимбатов («Единая Россия») в начале прошлого году вошел в состав рабочей группы по доработке законодательства по безнадзорным животным и первым открыто заявил о необходимости «эвтаназии» собак, которые стали угрозой.

«Люди не должны бояться выходить на улицу или отпускать детей. В законопроекте, который мы рассмотрим в мае, совершенно правильно предлагается расширить полномочия субъектов — регионы сами смогут разрабатывать свои нормативы по отлову и содержанию. Я настаиваю, что закон должен быть пополнен понятием «агрессивные животные», которые нападают на человека или являются угрозой. Те, которые проявляют немотивированную агрессию. Предлагаю предоставить право на их гуманное усыпление наравне с больными животными»,— сообщил собеседник «Ъ».

Один из инициаторов народных выступлений в Астрахани против бродячих собак на улицах города, депутат думы области Владислав Коняев не готов назвать текущий результат в виде законопроекта окончательным: «Подвижки есть, но победа будет, когда с улиц исчезнут стаи. Вопрос в том, главенство каких норм окажется в приоритете: федеральных или региональных. Для нас важно, чтобы регион определял степень агрессивности животных. Лучше всего определять агрессивность, когда мы на уровне субъекта определим сроки на нахождение новых рук. Агрессивных собак люди не будут брать. Приходя в питомник, люди будут смотреть, насколько собака милая и добрая. Вряд ли кто-то будет брать агрессивную собаку домой. Это будет лучший способ определять показатель агрессивности. Потому что все методики отбора собак на сегодняшний день спорны, противоречивы». Время содержания в питомнике, по мнению собеседника «Ъ», нужно определять исходя из практики, чтобы максимальное количество дружелюбных животных находили себе хозяев. Господин Коняев добавил, что окончательное понимание настанет только после принятия региональных ­законов.

Юрист общественного движения «Будь человеком!» Светлана Зиберт считает, что законопроект противоречит Конституции: «Зоозащитники голосовали за поправки в Конституцию, потому что там были строки о гуманном обращении с животными. Если федеральная власть разрешит регионам выбирать, каким образом регулировать популяцию безнадзорных животных, то те, которые не смогли организовать систему ОСВВ, смогут решать проблему иным способом, вплоть до эвтаназии, которая в том же самом законе считается жестоким обращением и предполагает ответственность». По словам госпожи Зиберт, регионы, которые не смогли наладить работу системы ОСВВ лоббируют закон потому, что местные власти хотят скрыть некомпетентность и уйти от ответственности: «Никому не охота работать. Естественно, когда много собак на улицах, люди недовольны. Но вместо того, чтобы признаться в плохой работе, местные власти начинают винить во всем злых собак. Начинают подстрекать население». Собеседница видит корень проблемы в том, что региональные власти организуют отлов по заявкам от граждан, а не на основе мониторинга численности зоологами. В пример госпожа Зиберт привела Москву, где «ОСВВ» работает благодаря методикам контроля за популяцией, разработанным для органов исполнительной власти Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н.Северцова. В то же время регионы, которые оставляют управления ветеринарии на областном уровне, а отлов поручают муниципалам, получают иной результат: «С бродячими собаками работают «как с вывозом отходов». Госпожа Зиберт добавила, что в прошлом году на москвича из бюджета субъекта Федерации пришлось в четыре раза меньше средств на отлов собак, чем на жителя Астраханской области.

Регионы способны решать проблему бродячих собак гуманным способом и без изменений в федеральном законодательстве. Такое мнение «Ъ» высказал директор благотворительного фонда «Верный Друг» Екатерина Углова. По мнению госпожи Угловой, один из вариантов — работа руководства с некоммерческими организациями: «Цель работы коммерческой компании — зарабатывание денег. Некоммерческая компания работает на результат. Когда администрации районов Саратова проводят конкурсы, побеждает коммерческая фирма, которая сильнее всего сбросила цену». В качестве примера госпожа Углова вспомнила случай, когда прошедшая стерилизацию у городского подрядчика собака принесла потомство.

Никита Маркелов