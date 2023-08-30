Все включены

VK изучила отношение родителей к «инклюзивной» дружбе между детьми с инвалидностью и без нее. Выяснилось, что треть родителей считают такое взаимоотношение полезным для всех. Четверть опрошенных рассказала, что их дети вообще не обращали внимание на особенности здоровья нового друга. Около половины родителей (41%) согласны с важностью широкого информирования о том, как правильно общаться с детьми с инвалидностью, и считают отсутствие таких знаний главной проблемой взаимодействия. Эксперты подтверждают, что отношения к людям с инвалидностью вообще и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в частности меняется в лучшую сторону, однако российскому обществу предстоит большая работа на пути к инклюзии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Накануне 1 сентября в VK опросили российских родителей и узнали, как они относятся к «инклюзивной» детской дружбе, и есть ли в их близком круге дети с инвалидностью, а также с особенностями физического и ментального развития. В исследовании приняли участие 1,4 тыс. респондентов из российских городов с населением от 250 тыс. человек; из них 61% матерей и 39% отцов, у которых есть дети в возрасте от 4 до 14 лет.

Данные опроса показали, что у трети (31%) российских нормотипичных детей и детей без инвалидности в возрасте 4–14 лет есть друзья или знакомые с инвалидностью. Более половины родителей (57%) считают, что эта дружба ничем не отличается от дружбы с детьми без инвалидности. 34% уверены, что такое общение полезно для всех участников. Чаще всего инклюзивное общение происходит на прогулках, на детских и спортивных площадках (50%), в школе или детском саду (41%), дома или в гостях (30%).

Директор социальных проектов VK и руководитель «VK Добро» Александра Бабкина объясняет, что под «инклюзивной» дружбой эксперты понимают беспрепятственное и безбарьерное общение детей с инвалидностью и без нее, нормотипичных детей и детей с ментальными особенностями. «Данные, которые мы получили, говорят о том, что чем младше дети, тем чаще они готовы взаимодействовать с детьми с инвалидностью так же, как с остальными. Такое отношение к окружающим хочется транслировать и во взрослую среду, менять отношение к стигматизированным темам и говорить о том, что "с детьми с особенностями можно дружить"»,— продолжает госпожа Бабкина.

Родители также рассказали, как их дети реагировали на детей с ОВЗ во время случайной встречи на прогулке или в других местах. При встрече с детьми с инвалидностью почти половина (47%) детей спрашивали у родителей, что с ними не так. Еще треть (33%) общались, как с другими детьми, и четверть (25%) не обращали внимания на особенности развития детей с инвалидностью, а 20% испытывали любопытство и интерес.

Около половины родителей согласны с важностью широкого информирования о том, как правильно общаться с детьми с инвалидностью, и считают отсутствие таких знаний главной проблемой взаимодействия детей (41%). При этом большинство родителей полагают, что знают, как общаться с детьми с инвалидностью; с отсутствием достаточных знаний согласились только 21% респондентов.

Большинство стереотипов, которые существуют у людей без инвалидности насчет инклюзии, возникают из-за отсутствия личного опыта взаимодействия с людьми с инвалидностью, считает менеджер проектов благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Нурсина Галиева.

«Если бы с самого раннего детства все вместе ходили в детский сад, в школу, вместе бы играли на детских площадках, ходили в кино, получали высшее образование, работали, встречались каждый день, то большинству стереотипов было бы просто неоткуда взяться. Именно поэтому инклюзия с самых первых дней жизни каждого человека является самым простым и эффективным механизмом для разрушения стереотипов и создания другого общества, где все на равных»,— говорит госпожа Галиева.

В целом отношение к инвалидам и детям с особыми возможностями здоровья меняется в лучшую сторону, говорит председатель совета Всероссийской организации детей-инвалидов Елена Клочко. Однако, отмечает она, проблема с инклюзией продолжает оставаться актуальной. «Нам предстоит большая работа, чтобы определить, что такое инклюзия, что такое инклюзивные показатели, дружественная среда в инклюзивном понимании. А это не только пандусы, технические приспособления, но и отношение, и возможность обучаться среди сверстников. На данный момент значительное количество детей выведено на надомное обучение, и это преимущественно не столько медицинские показания, сколько неготовность школ к принятию и обучению таких детей»,— заключает госпожа Клочко.

Наталья Костарнова