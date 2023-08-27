Выходной и пособие

Более 20 тыс. человек поддержали петицию с предложением платить за неиспользованные выходные по уходу за ребенком с инвалидностью. Сейчас родители, воспитывающие детей с особенностями здоровья, имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Авторы петиции указывают, что не все могут воспользоваться выходными в том числе и из опасения стать «неудобными сотрудниками». Юрист отмечает, что монетизация подобных льгот едва ли отвечает требованиям законодательства. Той же точки зрения придерживается и Минтруд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российское законодательство предусматривает предоставление одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Вступающие в силу с 1 сентября 2023 года поправки позволяют объединять их и использовать до 24 выходных дней подряд в течение календарного года. Однако, указывает активист и тьютор, тетя ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) Кристина Антарес, многие родители детей-инвалидов не могут воспользоваться дополнительными выходными: «Причины разные, но часто они сводятся к невозможности заменить человека на рабочем месте».

На платформе сhange.org Кристина Антарес запустила петицию с требованием предоставлять денежную компенсацию родителям в случае, если они не воспользовались положенными льготами.

«Если в исключительных случаях компенсировать (оплачивать) дополнительный выходной деньгами, то родители смогут нанять на этот день няню или сиделку. Также деньги за этот выходной будут дополнительной помощью работающим родителям детей с инвалидностью»,— говорит госпожа Антарес. По ее мнению, получить компенсацию от Социального фонда России могли бы только взрослые, работающие по трудовому договору. За неделю петицию поддержали более 22 тыс. человек.

Кристина Антарес поясняет, что проблема назрела давно, но сами родители говорят о ней неохотно. Многие думают, что платит за их выходной работодатель, говорит она, и в случае, если работник начнет просить компенсацию, его просто уволят. Мать ребенка с инвалидностью из Тулы Алевтина (фамилию она просила не называть) рассказала “Ъ”, что ее муж за десять лет ни разу не взял положенных ему выходных, так как «работа не позволяет»: «Он водитель, его в любой момент могут поставить в рейс. Директору проще найти сотрудника со здоровым ребенком вместо него, чем позволить ему дополнительно гулять 24 дня. Он просто боится взять этот выходной — думает, что таким образом станет "неудобным сотрудником"».

Семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, преимущественно живут небогато, в ситуации, когда «каждая копейка на счету», и появление петиции понятно, говорит председатель совета Всероссийской организации детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. Но она считает скорее редкими случаи, когда родители не пользуются положенными выходными: «Эти выходные нужны абсолютно точно. Когда ты работающий родитель и ты едешь с ребенком на реабилитацию или санаторно-курортное лечение, а это 21 день, совершенно очевидно, что никак без них не обойтись. Знаю точно, с какой большой радостью сообщество встретило новацию, позволившую объединить такие выходные в единый срок до 24 дней»,— говорит Елена Клочко. По ее мнению, родители не должны бояться брать положенные выходные.

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени Кутафина (МГЮА), член комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса Ассоциации юристов России, мать ребенка с инвалидностью Наталья Кантор считает инициатива родителей понятной, но сомневается, что она может быть поддержана регулятором: «Дополнительные выходные дни оплачиваются из госбюджета, исходя из средней заработной платы родителя. Если родителю необходимо побыть с ребенком, нуждающимся в дополнительном уходе, заботе и внимании, обратиться за консультацией к доктору, получить медицинскую услугу, то государство оплачивает эти дни так, чтобы родитель не потерял доход. Отказ в предоставлении таких дней незаконен. Когда родители говорят, что не могут взять выходной, потому что их некем заменить, они говорят о фактическом игнорировании работодателем их прав. Получается, что в такой ситуации государству предлагается компенсировать незаконные действия работодателя. Другая ситуация — неиспользование выходных дней по решению самого работника. Обязано ли государство компенсировать неиспользование выходных дней в обоих случаях в денежной форме? Это очень спорно».

По словам Натальи Кантор, государство позволяет «монетизировать» некоторые меры социальной поддержки — например, проезд в транспорте или лечение в санатории. Но некоторые меры будут в принципе лишены своего изначального смысла, если они будут переводиться в денежную форму.

«Задача по защите интересов таких семей должна решаться, во-первых, адресно, во-вторых, путем выплат достойных пенсий, материальной помощи, региональных пособий, компенсационных выплат вынужденно неработающим (в особенности одиноким) родителям. Тем более что с 1 сентября будет позволено использовать до 24 выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом за счет ранее неиспользованных дней в данном календарном году. Такое акцентирование на "натуральной форме" социальной поддержки в данном случае вполне обоснованно»,— считает юрист.

В Минтруда “Ъ” подтвердили, что дополнительные выходные дни для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, — «мера поддержки, введенная, чтобы дать родителям возможность ухаживать за детьми в любой рабочий день». «Состояние здоровья детей с инвалидностью зачастую требует чаще обращаться к врачу, проходить обследования, реабилитацию, санаторно-курортное лечение и другое. Дополнительные выходные дни дают родителям возможность сопровождать ребенка, помогать ему. Не потребовавшиеся дни можно накопить и использовать, например, для поездки в санаторий. Но в отличие от ежегодного отпуска получить денежную компенсацию за невостребованные дни нельзя», — пояснили в ведомстве.

Наталья Костарнова