Моральный долг пошел на повышение

Верховный суд РФ (ВС) признал, что компенсация морального вреда из-за гибели близкого человека должна взыскиваться в банкротстве в первую очередь. Практика четких ответов на этот вопрос не давала, а нижестоящие суды решили, что такие долги погашаются в третью очередь, то есть наравне с обычными кредиторами. Юристы говорят, что ВС закрепил первостепенный приоритет возмещения морального вреда, которое теперь может быть получено даже перед требованиями работников по зарплате и выходным пособиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС уточнил очередность погашения требований в банкротстве, возникших из-за гибели человека. Мария Скворцова проходила процедуру банкротства по своей инициативе, общая сумма долгов составляла 1,8 млн руб., кредиторами выступали Росбанк, Сбербанк и ФНС. Из ликвидного имущества у нее был только земельный участок в Волгограде с начальной ценой для продажи с торгов в 344 тыс. руб.

Позднее Галина Калмыкова как кредитор заявила к госпоже Скворцовой требования на 1,173 млн руб., из них 850 тыс. руб. морального вреда, 53,7 тыс. руб. расходов на погребение и 269 тыс. руб. процентов. Арбитражные суды включили суммы в третью очередь реестра кредиторов. Но госпожа Калмыкова оспорила это в ВС, полагая, что ее требования должны попасть в первую очередь (см. “Ъ” от 6 июля).

Дело в том, что по вине должницы погиб сын госпожи Калмыковой. В ее пользу с Марии Скворцовой присудили моральный вред, расходы на погребение и проценты, но взыскать их можно только в рамках банкротства. Галина Калмыкова считает, что ее требования возникли из-за причинения вреда жизни и здоровью и должны погашаться раньше других. Экономколлегия поддержала мать погибшего.

ВС отметил, что расходы на погребение и моральный вред взысканы в пользу кредитора «в связи с установленной приговором суда гибелью сына вследствие управления должником автомобилем с нарушением правил дорожного движения», а проценты присуждены за неуплату. Таким образом, обязанность по уплате всех сумм возникла вследствие «причинения вреда жизни или здоровью». В законе о банкротстве (ст. 134) говорится, что компенсация морального вреда в таком случае относится к первой очереди реестра. Суды же сослались на практику, которая «не касается морального вреда, компенсируемого в связи с причинением вреда жизни и здоровью, и не применима при определении очередности спорных требований», уточнил ВС.

Экономколлегия отменила все решения и включила требования Галины Калмыковой в размере 1,173 млн руб. в первую очередь реестра требований кредиторов.

Младший партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис отмечает важность решения, поскольку ВС исправил ошибку судов, которая могла привести к «необоснованному лишению госпожи Калмыковой права на первостепенное получение денежных средств» относительно других кредиторов по материальным требованиям. Более того, ВС «устранил пробел в законодательстве», который позволял низшим инстанциям «буквально применять» статьи закона о банкротстве и искать схожую судебную практику, полагает адвокат АБ «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун.

Дело в том, что в рамках принятого 29 июня 2015 года ФЗ-186 (о внесении изменений в отдельные законодательные акты) возмещение морального вреда было исключено из числа требований, формирующих первую очередь реестра, пояснил руководитель отдела финансово-экономических экспертиз «АВЕРТА ГРУПП» Людмила Хапугина. Причиной стало стремление «повысить ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы», однако «вряд ли законодатели хотели отдать приоритет требованиям, возникшим из имущественного вреда, перед компенсацией физических или нравственных страданий, связанных с вредом жизни и здоровью», считает юрист.

Теперь ВС утвердил, что любые расходы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, «имеют высший приоритет при их погашении в процедуре банкротства», подчеркивает советник практики по банкротству АБ «БВМП» Дмитрий Палин. То есть, если требование в связи с причинением вреда ставится в первую очередь, то и моральный вред, взысканный по этой же причине, «ставится тоже в первую», уточнил господин Крауялис. Моральный вред «никогда не существует автономно» и ему нельзя придавать «иной правовой статус», добавил он.

Господин Палин полагает, что теперь шансы таких кредиторов получить максимальное возмещение своих потерь повышаются, поскольку первая очередь находится в «наиболее привилегированном положении». Тем более, отмечает Денис Крауялис, что подобные требования будут погашаться даже «перед требованиями работников должника по заработной плате или выходным пособиям».

Екатерина Волкова