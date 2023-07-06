Последнему долгу определят очередность

Верховный суд РФ (ВС) определит очередность взыскания в банкротстве граждан компенсации морального вреда в связи со смертью близкого человека и расходов на его погребение. В законе порядок выплат не прописан, в практике возникают споры и расхождения. Если не отнести моральный вред и расходы на погребение к первоочередным платежам, отмечают юристы, эти долги будут погашаться вместе с требованиями банков и налоговиков. В таком случае шансы на получение денег людьми, пострадавшими от гибели близких по вине банкрота, окажутся невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС рассмотрит вопрос о порядке погашения долга в банкротстве, возникшего вследствие гибели родственника кредитора по вине гражданина-должника. Спор об этом возник в рамках процедуры несостоятельности Марии Скворцовой. Она инициировала свое банкротство в августе 2021 года, задолжав Росбанку 1,3 млн руб. Позднее в реестр кредиторов включили Сбербанк и ФНС, общая сумма долгов достигла 1,8 млн руб. Единственным ликвидным имуществом банкрота был земельный участок в Волгограде, начальная цена которого для продажи с торгов была определена в 344 тыс. руб.

В рамках банкротства Галина Калмыкова как кредитор заявила требования на 1,173 млн руб., в том числе 850 тыс. руб. морального вреда, 53,7 тыс. руб. расходов на погребение и 269 тыс. руб. процентов. Арбитражные суды определили эти долги в третью очередь реестра, вместе с банками и налоговиками. Госпожа Калмыкова не согласилась с этим и обжаловала решения в ВС, настаивая на первоочередном праве получения средств.

Дело в том, что ст. 134 закона о банкротстве относит в первую очередь реестра кредиторов требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. Однако здесь человек, которому был причинен такой вред, погиб, а приговором суда должницу признали виновной в его смерти. Обстоятельства, при которых это произошло, в судебных актах не приводятся.

Мать погибшего — Галина Калмыкова — добилась присуждения с Марии Скворцовой морального вреда, расходов на погребение и процентов, но теперь может взыскать их только в рамках банкротства. По мнению госпожи Калмыковой, ее требования тоже вытекают из причинения вреда жизни и здоровью, поэтому должны погашаться раньше других. Спор передали в экономколлегию ВС, которая рассмотрит его 14 августа.

ВС высказывался о статусе морального вреда в связи с гибелью человека лишь в споре, когда речь шла о такой выплате в пользу банкрота с другого должника. Тогда, в июле 2021 года, экономколлегия признала, что присужденная банкроту компенсация морального вреда в связи со смертью родственника не включается в конкурсную массу и на нее не вправе претендовать кредиторы. Дел, в которых такую же компенсацию требуют с самого банкрота, ВС пока не рассматривал, случай Марии Скворцовой — первый спор в экономколлегии, где поднимается подобный вопрос.

Важность спора в том, что от очереди реестра кредиторов зависит шанс на получение денег от продажи имущества банкрота, которых по статистике в среднем хватает лишь на выплату 4–5% от всей суммы долгов. «Очередность в банкротстве необходима для определения приоритета погашения долгов перед кредиторами, и чем выше очередь — тем раньше этот кредитор получит деньги из конкурсной массы. Если же кредиторы находятся в одной очереди, то деньги распределяются между ними пропорционально размеру их требований, у кого они больше — тот большую сумму и получит»,— поясняет руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов.

Таким образом, включение долга перед Галиной Калмыковой в третью очередь означает, что все деньги банкрота будут разделены между ней, банками и ФНС. Если же госпожа Калмыкова добьется признания ее долга первоочередным, то она получит приоритет перед остальными, которым вряд ли что-то достанется, учитывая скромную конкурсную массу этого должника, говорит советник Orchards Азат Ахметов. «Ввиду того, что стоимость ликвидного имущества банкрота существенно меньше объема предъявленных требований, от выводов ВС РФ зависит фактическое удовлетворение интересов пострадавшего от действий должника лица»,— полагает господин Ахметов.

Споры вызваны тем, что предыдущая редакция закона о банкротстве относила возмещение морального вреда к первой очереди реестра, но потом его оттуда исключили, говорит юрист КА Delcredere Никита Саттаров.

По мнению председателя совета Союза АУ СРО «Северная столица» Валерии Герасименко, очередность погашения требования о компенсации морального вреда должна зависеть от оснований возникновения такого долга, то есть от обстоятельств, при которых этот вред был причинен. Она считает, что моральный вред, причиненный гибелью близкого человека, безусловно, должен относиться к первоочередным: «Такой подход был бы наиболее справедливым, так как подчеркивал бы ценность жизни человека». Давид Кононов при этом полагает, что ВС отнесет моральный вред к третьей очереди, но не исключает вероятность того, что коллегия может и «поддержать сторону потерявшей сына матери».

Что касается расходов на погребение, ВС пока не высказывался по очередности погашения в банкротстве таких долгов, но в одном из решений относил их к «возмещению вреда жизни и здоровью», уточняет Никита Саттаров.

По мнению Азата Ахметова, возмещение расходов на погребение «должно относиться к первоочередным ввиду того, что банкрот был признан виновным в смерти этого человека, а обязанность возместить такие траты возложена на причинителя вреда статьей 1094 Гражданского кодекса РФ».

Более того, по словам господина Ахметова, если расходы на погребение признают сопряженными с компенсацией морального вреда, то они тоже (как и моральный вред по ст. 213.28 закона) станут «вечными долгами» банкрота. Таким образом, поясняет юрист, если на их погашение не хватит средств, то они не будут списаны по завершении процедуры несостоятельности и кредитор сможет взыскивать их бесконечно.

Екатерина Волкова, Анна Занина