В Петербурге ввели поминутную оплату за платную парковку

В Санкт-Петербурге ввели поминутную тарификацию в зоне платной парковки. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 29 августа пресс-служба Смольного.

Документ устанавливает поминутную оплату, определяет порядок возврата денег, а также новый способ оплаты путем внесения средств, в том числе наличных, через банкоматы или кассы кредитных организаций.

При оплате через паркомат, банкомат или банковские кассы поминутная оплата будет возможна только одновременно с оплатой первого часа размещения авто в зоне платной стоянки. Продление парковочной сессии в данных случаях не предусмотрено, отметили в пресс-службе.

Через мобильное приложение или с помощью смс поминутная оплата будет применяться с первой минуты второго часа (в том числе при одновременной плате за первый час) и использоваться для дальнейшего продления парковочной сессии.

Вернуть деньги за неиспользованный период стоянки на платной парковке можно будет через мобильное приложение или смс-оплату.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поминутная тарификация в зоне платной парковки в Петербурге заработает с сентября.

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