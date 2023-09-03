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Коммерсантъ FM
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Кандидаты в главы регионов на выборах-2023

Всего в 21 регионе зарегистрировано 90 кандидатов, в том числе 5 кандидатов на выборах мэра Москвы.

Республика Саха (Якутия)

  • Борисов Игорь Алексеевич («Коммунисты России»), начальник отдела в речном пароходстве
  • Губарев Виктор Николаевич (КПРФ), депутат республиканского госсобрания
  • Николаев Айсен Сергеевич («Единая Россия»), глава республики
  • Парахин Гаврил Павлович (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ

Республика Хакасия

  • Грудинин Владимир Иннокентьевич («Коммунисты России»), предприниматель
  • Коновалов Валентин Олегович (КПРФ), глава республики
  • Молчанов Михаил Александрович (ЛДПР), депутат Верховного совета Хакасии

Алтайский край

  • Боровикова Евгения Анатольевна («Справедливая Россия — За правду»), депутат краевого заксобрания
  • Булаев Сергей Сергеевич (ЛДПР), депутат краевого заксобрания
  • Малинкович Сергей Александрович («Коммунисты России»), депутат законодательного собрания региона
  • Томенко Виктор Петрович («Единая Россия), губернатор

Красноярский край

  • Глисков Александр Александрович (ЛДПР), депутат законодательного собрания региона
  • Иванова Ирина Геннадьевна («Зеленые»), депутат законодательного собрания региона
  • Котюков Михаил Михайлович («Единая Россия»), врио губернатора
  • Маркерт Максим Андреевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат законодательного собрания региона
  • Новак Андрей Петрович (КПРФ), депутат законодательного собрания региона

Приморский край

  • Андони Александр Анатольевич («Коммунисты России»), глава краевой парторганизации
  • Ковалёв Денис Владимирович (Казачья партия), глава краевой парторганизации
  • Кожемяко Олег Николаевич («Единая Россия»), губернатор
  • Кошелева Инна Владимировна (ЛДПР), депутат думы Владивостока
  • Рудюк Кирилл Леонидович («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель, глава компании по вывозу мусора

Амурская область

  • Белобородов Борис Леонидович (КПРФ), самозанятый
  • Завгородний Евгений Владимирович («Справедливая Россия — За правду»), врач-уролог
  • Орлов Василий Александрович («Единая Россия»), губернатор
  • Рафальский Сергей Петрович («Коммунисты России»), глава регионального отделения партии
  • Санжаревский Роман Борисович («Новые люди»), предприниматель

Воронежская область

  • Большов Павел Павлович (ЛДПР), лидер фракции в облдуме
  • Борисов Игорь Борисович («Родина»), предприниматель
  • Гусев Александр Викторович («Единая Россия»), губернатор
  • Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ), лидер фракции в облдуме
  • Тарасов Ярослав Николаевич («Справедливая Россия — За правду»), слесарь

Ивановская область

  • Бойков Александр Дмитриевич (КПРФ), депутат облдумы
  • Воскресенский Станислав Сергеевич («Единая Россия»), губернатор
  • Орехов Александр Станиславович («Коммунисты России»), депутат Кинешемской городской думы
  • Попов Павел Вениаминович («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы
  • Шелякин Дмитрий Викторович (ЛДПР), депутат облдумы

Кемеровская область

  • Грунтовая Екатерина Вячеславовна (КПРФ), депутат областного заксобрания
  • Карпов Станислав Артурович (ЛДПР), депутат законодательной думы Томской области
  • Скворцов Юрий Петрович («Справедливая Россия — За правду»), депутат областного заксобрания
  • Цивилев Сергей Евгеньевич («Единая Россия»), губернатор

Магаданская область

  • Гончаренко Сергей Александрович (КПРФ), депутат Магаданской облдумы
  • Исаев Роман Вадимович (ЛДПР), депутат Магаданской облдумы
  • Носов Сергей Константинович («Единая Россия»), губернатор
  • Прикоки Олег Валерьевич («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель

Московская область

  • Воробьев Андрей Юрьевич («Единая Россия»), губернатор
  • Жигарев Кирилл Сергеевич (ЛДПР), депутат Московской облдумы
  • Наумов Александр Анатольевич (КПРФ), депутат Московской облдумы
  • Никитин Анатолий Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Московской облдумы

Нижегородская область

  • Атмахов Владислав Олегович (ЛДПР), депутат нижегородского заксобрания
  • Быков Александр Владимирович, (Партия пенсионеров), пенсионер
  • Егоров Владислав Иванович (КПРФ), депутат нижегородского заксобрания
  • Никитин Глеб Сергеевич («Единая Россия»), губернатор
  • Померанцев Илья Валерьевич («Гражданская сила»), председатель политсовета нижегородского отделения партии

Новосибирская область

  • Лебедев Евгений Владимирович (ЛДПР), вице-спикер новосибирского горсовета
  • Плотников Владислав Львович («Справедливая Россия — За правду»), бизнесмен
  • Травников Андрей Александрович («Единая Россия»), губернатор
  • Яковлев Роман Борисович (КПРФ), депутат областного заксобрания

Омская область

  • Алехин Андрей Анатольевич (КПРФ), депутат Госдумы РФ
  • Казанин Владимир Борисович («Коммунисты России»), депутат областного заксобрания
  • Макаленко Максим Игоревич (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ
  • Хоценко Виталий Павлович («Единая Россия»), врио губернатора

Орловская область

  • Клычков Андрей Евгеньевич (КПРФ), губернатор
  • Ковалева Светлана Александровна («Новые люди»), президент Торгово-промышленной палаты региона
  • Числов Владислав Александрович (ЛДПР), депутат орловского облсовета

Псковская область

  • Алексеенко Петр Васильевич (КПРФ), депутат псковского облсобрания
  • Ведерников Михаил Юрьевич («Единая Россия»), губернатор
  • Минаков Антон Александрович (ЛДПР), депутат псковского облсобрания
  • Романов Игорь Павлович (Партия роста), глава псковского отделения партии, депутат районного собрания Плюсского района

Самарская область

  • Азаров Дмитрий Игоревич («Единая Россия»), губернатор
  • Лескин Алексей Владимирович (КПРФ), зампред Самарской губернской думы
  • Маряхин Михаил Иванович («Справедливая Россия — За правду»), лидер регионального отделения партии
  • Пухаев Сергей Ефталикович («Новые люди»), предприниматель
  • Степанов Александр Сергеевич (ЛДПР), депутат Самарской губернской думы

Смоленская область

  • Анохин Василий Николаевич («Единая Россия»), врио губернатора
  • Ковалев Михаил Александрович (ЛДПР), депутат горсовета Смоленска
  • Максимов Андрей Викторович (КПРФ), депутат горсовета Смоленска
  • Шклавец Роман Николаевич («Коммунисты России»), врач-нефролог

Тюменская область

  • Левченко Иван Григорьевич (КПРФ), депутат облдумы
  • Моор Александр Викторович («Единая Россия»), врио губернатора
  • Пискайкин Владимир Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы
  • Садовников Денис Владимирович (ЛДПР), депутат заксобрания ЯНАО

Город Москва

  • Гусев Дмитрий Геннадьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Госдумы
  • Даванков Владислав Андреевич («Новые люди»), вице-спикер Госдумы
  • Зюганов Леонид Андреевич (КПРФ)
  • Собянин Сергей Семенович («Единая Россия»), мэр Москвы
  • Чернышов Борис Александрович (ЛДПР), вице-спикер Госдумы

Чукотский автономный округ

  • Бутакова Юлия Сергеевна (ЛДПР), депутат окружной думы
  • Гальцов Владимир Анатольевич (КПРФ), депутат окружной думы
  • Кузнецов Владислав Гариевич («Единая Россия»), врио губернатора
  • Семериков Александр Александрович («Справедливая Россия — За правду»), директор УФПС Чукотского автономного округа

В ЯНАО, где губернатор утверждается региональным парламентом, конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Артюхову («Единая Россия») составят депутаты парламента Ямала Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия»).

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