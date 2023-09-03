Кандидаты в главы регионов на выборах-2023

Всего в 21 регионе зарегистрировано 90 кандидатов, в том числе 5 кандидатов на выборах мэра Москвы.

Республика Саха (Якутия)

Борисов Игорь Алексеевич («Коммунисты России»), начальник отдела в речном пароходстве

Губарев Виктор Николаевич (КПРФ), депутат республиканского госсобрания

Николаев Айсен Сергеевич («Единая Россия»), глава республики

Парахин Гаврил Павлович (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ

Республика Хакасия

Грудинин Владимир Иннокентьевич («Коммунисты России»), предприниматель

Коновалов Валентин Олегович (КПРФ), глава республики

Молчанов Михаил Александрович (ЛДПР), депутат Верховного совета Хакасии

Алтайский край

Боровикова Евгения Анатольевна («Справедливая Россия — За правду»), депутат краевого заксобрания

Булаев Сергей Сергеевич (ЛДПР), депутат краевого заксобрания

Малинкович Сергей Александрович («Коммунисты России»), депутат законодательного собрания региона

Томенко Виктор Петрович («Единая Россия), губернатор

Красноярский край

Глисков Александр Александрович (ЛДПР), депутат законодательного собрания региона

Иванова Ирина Геннадьевна («Зеленые»), депутат законодательного собрания региона

депутат законодательного собрания региона Котюков Михаил Михайлович («Единая Россия»), врио губернатора

Маркерт Максим Андреевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат законодательного собрания региона

Новак Андрей Петрович (КПРФ), депутат законодательного собрания региона

Приморский край

Андони Александр Анатольевич («Коммунисты России»), глава краевой парторганизации

Ковалёв Денис Владимирович (Казачья партия), глава краевой парторганизации

Кожемяко Олег Николаевич («Единая Россия»), губернатор

Кошелева Инна Владимировна (ЛДПР), депутат думы Владивостока

Рудюк Кирилл Леонидович («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель, глава компании по вывозу мусора

Амурская область

Белобородов Борис Леонидович (КПРФ), самозанятый

Завгородний Евгений Владимирович («Справедливая Россия — За правду»), врач-уролог

Орлов Василий Александрович («Единая Россия»), губернатор

Рафальский Сергей Петрович («Коммунисты России»), глава регионального отделения партии

Санжаревский Роман Борисович («Новые люди»), предприниматель

Воронежская область

Большов Павел Павлович (ЛДПР), лидер фракции в облдуме

Борисов Игорь Борисович («Родина»), предприниматель

Гусев Александр Викторович («Единая Россия»), губернатор

Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ), лидер фракции в облдуме

Тарасов Ярослав Николаевич («Справедливая Россия — За правду»), слесарь

Ивановская область

Бойков Александр Дмитриевич (КПРФ), депутат облдумы

Воскресенский Станислав Сергеевич («Единая Россия»), губернатор

Орехов Александр Станиславович («Коммунисты России»), депутат Кинешемской городской думы

Попов Павел Вениаминович («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы

Шелякин Дмитрий Викторович (ЛДПР), депутат облдумы

Кемеровская область

Грунтовая Екатерина Вячеславовна (КПРФ), депутат областного заксобрания

Карпов Станислав Артурович (ЛДПР), депутат законодательной думы Томской области

Скворцов Юрий Петрович («Справедливая Россия — За правду»), депутат областного заксобрания

Цивилев Сергей Евгеньевич («Единая Россия»), губернатор

Магаданская область

Гончаренко Сергей Александрович (КПРФ), депутат Магаданской облдумы

Исаев Роман Вадимович (ЛДПР), депутат Магаданской облдумы

Носов Сергей Константинович («Единая Россия»), губернатор

Прикоки Олег Валерьевич («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель

Московская область

Воробьев Андрей Юрьевич («Единая Россия»), губернатор

Жигарев Кирилл Сергеевич (ЛДПР), депутат Московской облдумы

Наумов Александр Анатольевич (КПРФ), депутат Московской облдумы

Никитин Анатолий Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Московской облдумы

Нижегородская область

Атмахов Владислав Олегович (ЛДПР), депутат нижегородского заксобрания

Быков Александр Владимирович, (Партия пенсионеров), пенсионер

Егоров Владислав Иванович (КПРФ), депутат нижегородского заксобрания

Никитин Глеб Сергеевич («Единая Россия»), губернатор

Померанцев Илья Валерьевич («Гражданская сила»), председатель политсовета нижегородского отделения партии

Новосибирская область

Лебедев Евгений Владимирович (ЛДПР), вице-спикер новосибирского горсовета

Плотников Владислав Львович («Справедливая Россия — За правду»), бизнесмен

Травников Андрей Александрович («Единая Россия»), губернатор

Яковлев Роман Борисович (КПРФ), депутат областного заксобрания

Омская область

Алехин Андрей Анатольевич (КПРФ), депутат Госдумы РФ

Казанин Владимир Борисович («Коммунисты России»), депутат областного заксобрания

Макаленко Максим Игоревич (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ

Хоценко Виталий Павлович («Единая Россия»), врио губернатора

Орловская область

Клычков Андрей Евгеньевич (КПРФ), губернатор

Ковалева Светлана Александровна («Новые люди»), президент Торгово-промышленной палаты региона

Числов Владислав Александрович (ЛДПР), депутат орловского облсовета

Псковская область

Алексеенко Петр Васильевич (КПРФ), депутат псковского облсобрания

Ведерников Михаил Юрьевич («Единая Россия»), губернатор

Минаков Антон Александрович (ЛДПР), депутат псковского облсобрания

Романов Игорь Павлович (Партия роста), глава псковского отделения партии, депутат районного собрания Плюсского района

Самарская область

Азаров Дмитрий Игоревич («Единая Россия»), губернатор

Лескин Алексей Владимирович (КПРФ), зампред Самарской губернской думы

Маряхин Михаил Иванович («Справедливая Россия — За правду»), лидер регионального отделения партии

Пухаев Сергей Ефталикович («Новые люди»), предприниматель

Степанов Александр Сергеевич (ЛДПР), депутат Самарской губернской думы

Смоленская область

Анохин Василий Николаевич («Единая Россия»), врио губернатора

Ковалев Михаил Александрович (ЛДПР), депутат горсовета Смоленска

Максимов Андрей Викторович (КПРФ), депутат горсовета Смоленска

Шклавец Роман Николаевич («Коммунисты России»), врач-нефролог

Тюменская область

Левченко Иван Григорьевич (КПРФ), депутат облдумы

Моор Александр Викторович («Единая Россия»), врио губернатора

Пискайкин Владимир Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы

Садовников Денис Владимирович (ЛДПР), депутат заксобрания ЯНАО

Город Москва

Гусев Дмитрий Геннадьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Госдумы

Даванков Владислав Андреевич («Новые люди»), вице-спикер Госдумы

Зюганов Леонид Андреевич (КПРФ)

Собянин Сергей Семенович («Единая Россия»), мэр Москвы

Чернышов Борис Александрович (ЛДПР), вице-спикер Госдумы

Чукотский автономный округ

Бутакова Юлия Сергеевна (ЛДПР), депутат окружной думы

Гальцов Владимир Анатольевич (КПРФ), депутат окружной думы

Кузнецов Владислав Гариевич («Единая Россия»), врио губернатора

Семериков Александр Александрович («Справедливая Россия — За правду»), директор УФПС Чукотского автономного округа

В ЯНАО, где губернатор утверждается региональным парламентом, конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Артюхову («Единая Россия») составят депутаты парламента Ямала Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия»).