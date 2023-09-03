Кандидаты в главы регионов на выборах-2023

Всего в 21 регионе зарегистрировано 90 кандидатов, в том числе 5 кандидатов на выборах мэра Москвы.
Республика Саха (Якутия)
- Борисов Игорь Алексеевич («Коммунисты России»), начальник отдела в речном пароходстве
- Губарев Виктор Николаевич (КПРФ), депутат республиканского госсобрания
- Николаев Айсен Сергеевич («Единая Россия»), глава республики
- Парахин Гаврил Павлович (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ
Республика Хакасия
- Грудинин Владимир Иннокентьевич («Коммунисты России»), предприниматель
- Коновалов Валентин Олегович (КПРФ), глава республики
- Молчанов Михаил Александрович (ЛДПР), депутат Верховного совета Хакасии
Алтайский край
- Боровикова Евгения Анатольевна («Справедливая Россия — За правду»), депутат краевого заксобрания
- Булаев Сергей Сергеевич (ЛДПР), депутат краевого заксобрания
- Малинкович Сергей Александрович («Коммунисты России»), депутат законодательного собрания региона
- Томенко Виктор Петрович («Единая Россия), губернатор
Красноярский край
- Глисков Александр Александрович (ЛДПР), депутат законодательного собрания региона
- Иванова Ирина Геннадьевна («Зеленые»), депутат законодательного собрания региона
- Котюков Михаил Михайлович («Единая Россия»), врио губернатора
- Маркерт Максим Андреевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат законодательного собрания региона
- Новак Андрей Петрович (КПРФ), депутат законодательного собрания региона
Приморский край
- Андони Александр Анатольевич («Коммунисты России»), глава краевой парторганизации
- Ковалёв Денис Владимирович (Казачья партия), глава краевой парторганизации
- Кожемяко Олег Николаевич («Единая Россия»), губернатор
- Кошелева Инна Владимировна (ЛДПР), депутат думы Владивостока
- Рудюк Кирилл Леонидович («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель, глава компании по вывозу мусора
Амурская область
- Белобородов Борис Леонидович (КПРФ), самозанятый
- Завгородний Евгений Владимирович («Справедливая Россия — За правду»), врач-уролог
- Орлов Василий Александрович («Единая Россия»), губернатор
- Рафальский Сергей Петрович («Коммунисты России»), глава регионального отделения партии
- Санжаревский Роман Борисович («Новые люди»), предприниматель
Воронежская область
- Большов Павел Павлович (ЛДПР), лидер фракции в облдуме
- Борисов Игорь Борисович («Родина»), предприниматель
- Гусев Александр Викторович («Единая Россия»), губернатор
- Рогатнев Андрей Иванович (КПРФ), лидер фракции в облдуме
- Тарасов Ярослав Николаевич («Справедливая Россия — За правду»), слесарь
Ивановская область
- Бойков Александр Дмитриевич (КПРФ), депутат облдумы
- Воскресенский Станислав Сергеевич («Единая Россия»), губернатор
- Орехов Александр Станиславович («Коммунисты России»), депутат Кинешемской городской думы
- Попов Павел Вениаминович («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы
- Шелякин Дмитрий Викторович (ЛДПР), депутат облдумы
Кемеровская область
- Грунтовая Екатерина Вячеславовна (КПРФ), депутат областного заксобрания
- Карпов Станислав Артурович (ЛДПР), депутат законодательной думы Томской области
- Скворцов Юрий Петрович («Справедливая Россия — За правду»), депутат областного заксобрания
- Цивилев Сергей Евгеньевич («Единая Россия»), губернатор
Магаданская область
- Гончаренко Сергей Александрович (КПРФ), депутат Магаданской облдумы
- Исаев Роман Вадимович (ЛДПР), депутат Магаданской облдумы
- Носов Сергей Константинович («Единая Россия»), губернатор
- Прикоки Олег Валерьевич («Справедливая Россия — За правду»), предприниматель
Московская область
- Воробьев Андрей Юрьевич («Единая Россия»), губернатор
- Жигарев Кирилл Сергеевич (ЛДПР), депутат Московской облдумы
- Наумов Александр Анатольевич (КПРФ), депутат Московской облдумы
- Никитин Анатолий Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Московской облдумы
Нижегородская область
- Атмахов Владислав Олегович (ЛДПР), депутат нижегородского заксобрания
- Быков Александр Владимирович, (Партия пенсионеров), пенсионер
- Егоров Владислав Иванович (КПРФ), депутат нижегородского заксобрания
- Никитин Глеб Сергеевич («Единая Россия»), губернатор
- Померанцев Илья Валерьевич («Гражданская сила»), председатель политсовета нижегородского отделения партии
Новосибирская область
- Лебедев Евгений Владимирович (ЛДПР), вице-спикер новосибирского горсовета
- Плотников Владислав Львович («Справедливая Россия — За правду»), бизнесмен
- Травников Андрей Александрович («Единая Россия»), губернатор
- Яковлев Роман Борисович (КПРФ), депутат областного заксобрания
Омская область
- Алехин Андрей Анатольевич (КПРФ), депутат Госдумы РФ
- Казанин Владимир Борисович («Коммунисты России»), депутат областного заксобрания
- Макаленко Максим Игоревич (ЛДПР), помощник депутата Госдумы РФ
- Хоценко Виталий Павлович («Единая Россия»), врио губернатора
Орловская область
- Клычков Андрей Евгеньевич (КПРФ), губернатор
- Ковалева Светлана Александровна («Новые люди»), президент Торгово-промышленной палаты региона
- Числов Владислав Александрович (ЛДПР), депутат орловского облсовета
Псковская область
- Алексеенко Петр Васильевич (КПРФ), депутат псковского облсобрания
- Ведерников Михаил Юрьевич («Единая Россия»), губернатор
- Минаков Антон Александрович (ЛДПР), депутат псковского облсобрания
- Романов Игорь Павлович (Партия роста), глава псковского отделения партии, депутат районного собрания Плюсского района
Самарская область
- Азаров Дмитрий Игоревич («Единая Россия»), губернатор
- Лескин Алексей Владимирович (КПРФ), зампред Самарской губернской думы
- Маряхин Михаил Иванович («Справедливая Россия — За правду»), лидер регионального отделения партии
- Пухаев Сергей Ефталикович («Новые люди»), предприниматель
- Степанов Александр Сергеевич (ЛДПР), депутат Самарской губернской думы
Смоленская область
- Анохин Василий Николаевич («Единая Россия»), врио губернатора
- Ковалев Михаил Александрович (ЛДПР), депутат горсовета Смоленска
- Максимов Андрей Викторович (КПРФ), депутат горсовета Смоленска
- Шклавец Роман Николаевич («Коммунисты России»), врач-нефролог
Тюменская область
- Левченко Иван Григорьевич (КПРФ), депутат облдумы
- Моор Александр Викторович («Единая Россия»), врио губернатора
- Пискайкин Владимир Юрьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат облдумы
- Садовников Денис Владимирович (ЛДПР), депутат заксобрания ЯНАО
Город Москва
- Гусев Дмитрий Геннадьевич («Справедливая Россия — За правду»), депутат Госдумы
- Даванков Владислав Андреевич («Новые люди»), вице-спикер Госдумы
- Зюганов Леонид Андреевич (КПРФ)
- Собянин Сергей Семенович («Единая Россия»), мэр Москвы
- Чернышов Борис Александрович (ЛДПР), вице-спикер Госдумы
Чукотский автономный округ
- Бутакова Юлия Сергеевна (ЛДПР), депутат окружной думы
- Гальцов Владимир Анатольевич (КПРФ), депутат окружной думы
- Кузнецов Владислав Гариевич («Единая Россия»), врио губернатора
- Семериков Александр Александрович («Справедливая Россия — За правду»), директор УФПС Чукотского автономного округа
В ЯНАО, где губернатор утверждается региональным парламентом, конкуренцию действующему главе региона Дмитрию Артюхову («Единая Россия») составят депутаты парламента Ямала Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия»).