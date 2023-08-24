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Коммерсантъ FM
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Президент выдвинул главу ЯНАО Дмитрия Артюхова на новый срок

Президент Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в пресс-службе окружного законодательного собрания. Ими стали действующий глава региона Дмитрий Артюхов («Единая Россия»), а также депутаты парламента Ямала Александр Голубенко (ЛДПР) и Максим Лазарев («Справедливая Россия»).

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Артюхов во время встречи в апреле 2023 года

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Артюхов во время встречи в апреле 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин (слева) и Дмитрий Артюхов во время встречи в апреле 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Губернатор будет избран депутатами заксобрания ЯНАО из трех этих кандидатур в единый день голосования 10 сентября. Перед этим кандидаты могут представить парламентариям свои программы развития региона.

Напомним, Дмитрий Артюхов был избран губернатором ЯНАО в 2018 году. В апреле 2023 года президент в ходе рабочей встречи пожелал ему успеха на новых выборах.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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