Обновленный BMW X5 получил бронированную версию Protection VR6

Компания BMW представила бронеавтомобиль на базе обновленного кроссовера X5 — модификацию Protection VR6.

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Машина, которая внешне практически не отличается от базового кроссовера, в спортивной M-комплектации. Кроссовер получил заводскую бронезащиту из стали и композиционных материалов, интегрированную в конструкцию кузова. Кузов обеспечивает защиту при обстреле из стрелкового оружия и от подрыва. Кроссовер получил пуленепробиваемое остекление, дополнительную защиту днища и бронеперегородку в багажнике. Дополнительно можно заказать усиленную броню крыши.

У новинки полностью переработан интерьер. Бронекроссовер имеет салон BMW Live Cockpit Plus, включающий в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Полностью переработана передняя панель, центральная консоль и центральный тоннель, а для версии Protection VR6 доступен только четырехместный салон со спортивными передними сиденьями.

Под увеличившуюся массу кузова были адаптированы подвеска и тормоза. Автомобиль оснащается специальными покрышками, позволяющими продолжать движение даже на пробитых шинах. Двигатель специально защищен таким образом, чтобы при подрыве его не срывало с креплений и он не глох. Топливный бак получил особое покрытие, способное затягивать пробоины.

BMW X5 Protection VR6 оснащается 530-сильным 4,4-литровым турбированным V8, получившим ряд доработок, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с интегрированным в нее 12-сильным электромотором. В базовую комплектацию броневика включены полный привод, полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Оснащение модели включает в себя электрообогрев лобового и передних боковых стекол, систему громкой связи, опускающееся бронестекло в двери водителя. В качестве опции предложены спецсигналы, флагштоки и бронезащита аккумулятора.

Напомним, в августе 2023 года BMW представила заводской бронированный вариант Protection седана 7 Series последнего поколения и его электрической версии i7.

Максим Вершинин

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