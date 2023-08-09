BMW представила бронированные седаны 7 Series и i7

Компания BMW представила новую модификацию седана 7 Series последнего поколения и его электрической версии i7 — заводской бронированный вариант Protection.

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Оба автомобиля построены по новому принципу бронирования, когда за основу берется не стандартный кузов с установленными на него бронепанелями, а в качестве основы используется бронекапсула BMW Protection Core, вокруг которой строится автомобиль. Капсула создана из особого стального сплава методом горячей штамповки, днище и крыша имеют дополнительную защиту от подрыва, двери сделаны отдельными деталями, причем у задних дверей форточка выполнена глухой из стальной панели.

Кузов обеспечивает защиту при обстреле из стрелкового оружия бронебойными пулями калибра 7,62 по стандарту VR9 (стекла защищены по стандарту VR10) и от подрыва боеприпасов под днищем и атак дронов-камикадзе на крышу автомобиля. Кроссовер получил пуленепробиваемое остекление, дополнительную защиту днища, а за доплату можно обеспечить частичное бронирование кузова по стандарту VR10 от бронебойно-зажигательных пуль снайперской винтовки Драгунова с патроном 7,62. Новый BMW i7 Protection стал первым в мире серийным электромобилем с бронированным кузовом.

Автомобиль также оснащается специальными покрышками Michelin PAX, позволяющими продолжать движение даже на пробитых шинах со скоростью до 80 км/ч за счет установленных в колеса пластиковых вставок. Под увеличившуюся массу были адаптированы подвеска и тормоза, топливный бак получил особое покрытие, способное затягивать пробоины, а также впервые бронеавтомобили BMW получили полноуправляемое шасси.

Для новых модификаций доступны встроенная система пожаротушения, баллон с кислородом для подачи в салон, интерком для переговоров, сервоприводы дверей, электрообогрев лобового и передних боковых стекол, заводские спецсигналы, флагштоки и другое оборудование.

Седан BMW 760i xDrive Protection оснащен 530-сильным 4,4-литровым бензиновым турбомотором V8 в сочетании с усиленной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, а электромобиль BMW i7 Protection имеет 545-сильную двухмоторную силовую установку в сочетании с батареей 102 кВт·ч с запасом хода до 340 км.

Публичный дебют бронеседанов состоится в сентябре 2023 года выставке IAA Mobility в Мюнхене. Поставки BMW 760i xDrive Protection и BMW i7 Protection клиентам начнутся в декабре. Напомним, премьера нового BMW 7 Series и BMW i7 состоялась весной 2022 года.

Максим Вершинин

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