Совет клуба кавалеров ордена Шаймуратова может возглавить герой России

Как стало известно «Ъ-Уфа», председателем совета клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова может стать 66-летний герой России Владимир Алимов, а его заместителем — глава госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров. Секретарем совета могут назначить начальника управления главы региона по общественно-политическому развитию Алексей Дербеко.

В состав совета клуба, в частности, предложено 15 кандидатур. Среди них — заместитель управляющего делами главы республики Вадим Гареев, председатель общественного совета МВД по Башкирии Рафаил Диваев, начальник группы сил специального назначения регионального управления Росгвардии Айдар Загидуллин, командир шестой роты мотострелкового батальона им. Доставалова Ринат Культуманов.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», указ главы Башкирии Радия Хабирова об организации клуба был опубликован сегодня на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, основными задачами клуба станут, в частности: противодействие фальсификации истории России, подготовка молодежи к защите национальных интересов страны, поддержка участников СВО и членов их семей.

Для решения организационных вопросов по работе клуба будет создан специальный совет, состав которого будет утвержден главой республики по представлению его администрации.

Заседания клуба будут проходить «по мере необходимости», но не реже одного раза в год, следует из документа.

Венера Хисамова

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