В Башкирии создан клуб кавалеров ордена генерала Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации клуба кавалеров ордена генерала Шаймуратова. Клуб является совещательным органом при главе республики для «консолидации усилий по совершенствованию патриотического воспитания подрастающего поколения». Девиз клуба — «Верность. Мужество. Долг», сообщается в опубликованном на официальном сайте правовой информации документе.

Согласно указу, основными задачами клуба станут, в частности: противодействие фальсификации истории России, подготовка молодежи к защите национальных интересов страны, поддержка участников СВО и членов их семей.

Для решения организационных вопросов по работе клуба будет создан специальный совет, состав которого будет утвержден главой республики по представлению его администрации.

Заседания клуба будут проходить «по мере необходимости», но не реже одного раза в год, следует из документа.

Венера Хисамова

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