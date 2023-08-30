Распродажа не для геймеров

Входящий в холдинг SFI сервис GFN.ru, позволявший запускать видеоигры без наличия производительного компьютера, объявил о закрытии. В холдинге рассказали “Ъ”, что серверы, на которых работала игровая платформа, выросли в цене с момента их покупки и теперь их планируется продать. Участники рынка признают актуальность расширения инфраструктуры, в том числе с расчетом на бывших пользователей GFN.ru, но сомневаются в востребованности бывшего в употреблении оборудования, заточенного под работу с недоступным сейчас в России программным обеспечением Nvidia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Облачная игровая платформа GFN.ru (использует технологии Nvidia) объявила, что остановит работу с 1 октября. Регистрация новых клиентов и продажа подписок длительностью от 30 до 365 дней прекращается с 1 сентября. Согласно официальному сообщению GFN.ru, решение вызвано тем, что компания «в текущих обстоятельствах не может обеспечивать то качество сервиса, которое установила для себя».

Менеджмент сервиса рассматривает возможность реализовать серверное оборудование, находящееся на балансе компании, рассказали “Ъ” в SFI: «Оно очень востребовано на рынке сегодня, а его текущая цена существенно превышает стоимость, по которой техника была приобретена».

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, связал закрытие GFN.ru с невозможностью перейти на новое программное обеспечение (ПО), необходимое для стриминга игр по технологии GeForce NOW. Такой переход, по его словам, предусмотрен договором между Nvidia и Microsoft, о котором было объявлено в феврале и который подразумевает публикацию игр Xbox в аналогичных сервисах: «Новое ПО недоступно GFN.ru, а со старым технология работать не будет».

В пресс-службе SFI уточнили, что решение закрыть GFN.ru «исходило от руководства сервиса и обусловлено теми причинами, которые указаны в их заявлении». В GFN.ru не ответили на запрос “Ъ”, исполнительный директор сервиса Павел Троицкий отказался от комментариев.

GFN.ru начала работу в 2019 году, 51% ее юрлица (ООО «Регион Эстейт») принадлежит SFI, 49% — господину Троицкому. Чистый убыток компании за 2022 год составил 411,6 млн руб., выручка от продажи — 248,3 млн руб. Nvidia объявила о прекращении поставок своего оборудования в Россию вскоре после начала военной операции на Украине (см. “Ъ” от 6 марта 2022 года), а позднее — прекратила продлевать лицензии на серверное программное обеспечение (см. “Ъ” от 1 июля 2022 года).

Спрос на сервисы облачного гейминга в России растет, отмечает руководитель маркетинга VK Play Cloud Роман Епишин: «В наших планах — увеличение пользовательской базы и аппаратных мощностей VK Play Cloud. Но говорить про потребность в оборудовании именно GFN.ru пока преждевременно».

Директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков ожидает перетока пользователей в МТС Fog Play и работает над расширением вычислительных мощностей: «Но мы фокусируемся на модели шеринга (использования мощности пользовательских компьютеров.— “Ъ”), а значит, и железо нужно обычное, игровое».

Оборудование GFN.ru заточено под работу с технологиями, которые Nvidia больше не лицензирует в России, поясняет сомнения потенциальных покупателей основатель Loudplay Виталий Стародубов: «Использовать его без программных средств Nvidia возможно, но не слишком эффективно». По его словам, владельцы GFN.ru в случае распродажи могут воспользоваться тем, что оборудование уже физически находится в России, и при этом выставить цену с ориентировкой на товар, ввозимый путем параллельного импорта.

Однако, добавляет господин Стародубов, возникает вопрос износа и устаревания техники: «Норма амортизации для подобного оборудования обычно составляет три года. GFN.ru исходила из того, что, раз оно было достаточно высокопроизводительным на момент покупки, его срок полезного использования можно установить в пять лет». Вопросы может вызвать и пригодность оборудования к использованию в промышленном секторе, уточняет гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков. По его словам, «обычно подобные решения не пользуются популярностью».

Юрий Литвиненко, Юлия Тишина