С Nvidia не поиграешь

Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Лицензии позволяли оптимизировать работу оборудования и подключать больше игроков одновременно. Из-за решения Nvidia цены на услуги облачного гейминга уже начали расти. Проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса» и МТС, которые основаны на решениях от Nvidia, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Walid Berrazeg / Hans Lucas / AFP Фото: Walid Berrazeg / Hans Lucas / AFP

Основатель сервиса Loudplay (оказывает услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал “Ъ”, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте. Речь идет о системе Nvidia Grid. Информацию подтвердил собеседник “Ъ” в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры, обратил внимание “Ъ”. В Nvidia отказались от комментариев.

Американская Nvidia в числе других зарубежных вендоров объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию почти сразу после начала военных действий на Украине (см. “Ъ” от 6 марта). Лицензия давала возможность использовать физическую видеокарту сразу на нескольких виртуальных машинах, что позволяло подключать большее количество пользователей к облачному сервису, пояснил Виталий Стародубов: «Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух». По его мнению, компании, купившие большой объем оборудования Nvidia, попытаются найти способы технологического обхода проверок лицензирования.

Российским партнером Nvidia по оказанию сервиса облачного гейминга GeForce NOW (позволяет играть в видеоигры на компьютерах со слабым «железом» за счет того, что вычислительную нагрузку берет на себя удаленный сервер) была GFN.ru (входит в холдинг SFI). Компания сотрудничает с крупнейшими операторами связи — «Ростелекомом», Tele2, МТС.

Ранее GFN.ru оказывал услуги облачного гейминга и абонентам «Вымпелкома», но оператор закрыл сервис 9 февраля. С GFN.ru сотрудничал и «МегаФон», но сейчас в операторе “Ъ” сообщили, что у него нет действующих проектов, в которых используется аппаратное обеспечение Nvidia. В GFN.ru не предоставили комментарии. В марте сервис увеличил цены на подписку с 999 руб. в месяц до 1,4 тыс. руб.

Технологии Nvidia использует My Game Cloud (входит в VK). В мае 2021 года холдинг приобрел провайдера облачного гейминга Playkey. В VK отказались от комментариев. До начала военных действий аналитики прогнозировали сегменту облачного гейминга заметный рост. По данным PwC, в 2020 году этот рынок в России оценивался в $4,6 млн (более свежих данных не приводилось) и может к 2024 году вырасти до $68 млн.

Остановка лицензий Nvidia может также осложнить работу суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры A100 и DGX-2. Однако, по словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами. В МТС “Ъ” заверили, что на качестве сервисов и работе суперкомпьютера решение Nvidia не отразится. В «Яндексе» заявили лишь, что суперкомпьютеры компании «продолжают работать в стандартном режиме». В «Сбере» отказались от комментариев.

По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, вероятнее всего, для российских разработчиков суперкомпьютеров решение американской компании означает прекращение техподдержки и, как следствие, сложности с заменой вышедших из строя карточек, с обновлением программного обеспечения: «Со временем может начать падать производительность облаков, может нарастать количество сбоев». Все будет зависеть от условий контракта, добавляет господин Пермяков: «Если компания брала модули для вычислений как HaaS (Hardware as Service), то могут быть проблемы, поскольку правообладатель может отключить "железо" в соответствии с договором, но такая схема не распространена в мире и в России».

Тимофей Корнев, Никита Королев