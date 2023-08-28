Игры с идеологией

Компания «Крибрум» и ГРЧЦ подготовили к встрече представителей Роскомнадзора с разработчиками компьютерных и видеоигр аналитическую записку о рисках и возможностях индустрии в РФ. Среди первых названы кибербуллинг, пропаганда ЛГБТ и создание негативного образа страны, среди вторых — возможности использования сообществ геймеров в качестве «инструмента информационного воздействия», особенно в «молодежной среде». Опрошенные “Ъ” компании, которые пытаются наладить импорт и локализацию игр в Россию, говорят, что рост интереса властей к индустрии осложняет переговоры с потенциальными партнерами за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с аналитической справкой «Игровая индустрия России», подготовленной ГРЧЦ (подведомственен Роскомнадзору) и компанией «Крибрум» (разрабатывает решения для поиска и анализа деструктивного контента в интернете). Документ обсуждался на встрече представителей игровой индустрии с чиновниками в рамках круглого стола «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» в рамках форума «Армия» 19 августа. На мероприятии присутствовали представители Минобороны, Роскомнадзора, Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), а также ряда студий.

Авторы приводят данные о текущем состоянии индустрии и отмечают риски, которые она несет. В частности, речь идет о кибербуллинге и популяризации нетрадиционных ценностей (авторы предупреждают о росте числа ЛГБТ-персонажей) и формировании негативного образа России. Подавляющее большинство компьютерных игр, утверждают авторы доклада, созданы «в странах, входящих в западное, евро-атлантическое культурное пространство, а образы русских в таких играх зачастую мифологизированы и подчеркнуто негативны».

В «Крибруме» и ГРЧЦ, впрочем, видят и потенциальную пользу от игр: игровые онлайн-сообщества (формируются вокруг онлайн-игр и киберспортивных дисциплин) выступают каналом коммуникации с молодежной средой и могут служить «инструментом информационного воздействия государства на общество». Такие сообщества, полагают авторы доклада, нужно рассматривать как «канал продвижения политических идей, брендов и установок в молодежной среде», для чего может потребоваться разработка технологического инструментария для работы с такими сообществами. В «Крибруме» подтвердили, что подготовили отчет, но не стали обсуждать детали. В ГРЧЦ и Роскомнадзоре сказали, что «не располагают дополнительной информацией».

Интерес властей к регулированию как контента в видеоиграх, так и сообществ вокруг них растет. В июле в Минэкономики прошла закрытая встреча со студиями, на которой обсуждались перспективы введения системы возрастной маркировки игр, а также блокировки дистрибуции продуктов, содержащих запрещенный контент (см. “Ъ” от 27 июля).

Источники “Ъ” на рынке разработки и дистрибуции игр говорят, что растущий интерес властей к индустрии создает проблемы для компаний, которые пытаются договориться с зарубежными студиями о запуске игр в России.

«Они такой информационный фон воспринимают как риски»,— говорит топ-менеджер компании, которая ведет переговоры с корейскими студиями. Зарубежные партнеры «высказывают озабоченность», подтверждает собеседник “Ъ” в одном из российских издателей. «Даже если в их продуктах нет сомнительного контента, им бы не хотелось сталкиваться с излишним регулированием и цензурой»,— говорит он. В VK Play и Astrum («Battle Teams 2», «ArcheAge», «Lost Ark») от официальных комментариев отказались.

Глава Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев считает, что дополнительных мер контроля, «автоматических или ручных», отрасли на текущий момент не нужно, «регуляторы и участники рынка успешно справляются со своими задачами».

«И без того маленький на фоне глобального российский рынок, осторожный интерес к которому начали восстанавливать зарубежные студии, пытаются жестко зарегулировать, при этом экономическая целесообразность такого подхода инициаторами не озвучивается,— подчеркивает гендиректор РВИ Василий Овчинников.— Действия регуляторов и заявления о перспективах использования игр и игровых сообществ государством беспокоят зарубежные студии, представители которых внимательно следят за новостями и оценивают риски выхода на рынок».

Никита Королев