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Коммерсантъ FM
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TCS Group приокадрилась

Материнская структура Тинькофф-банка резко увеличила штат

TCS Group, главным активом которой является Тинькофф-банк, в течение 2022 года снова существенно увеличила численность персонала — в 1,5 раза, до 65 тыс. человек. Необходимость этого объясняется развитием клиентской базы и увеличением объема бизнеса. Однако его финансовая эффективность снизилась: чистая прибыль TCS Group сократилась на 67%, до 20,8 млрд руб. В 2023 году банк попал под блокирующие санкции ЕС, что может повлиять на планы по расширению и финансовые результаты группы.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Холдинговая компания Тинькофф-банка TCS Group в 2022 году опубликовала отчетность по МСФО. Из документа следует, что группа резко увеличила численность персонала: на 48%, до 64,9 тыс. человек. Общие расходы на персонал показали соразмерный рост — на 53%, до 69,3 млрд руб. В то же время расходы на сотрудников, непосредственно связанных с привлечением клиентов, росли менее динамично — на 7%, до 11,4 млрд руб.

После начала военных действий на Украине, в апреле 2022 года, группа сменила основного собственника: владельцем 35,08% стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина (еще 64,92% находятся в свободном обращении).

В феврале 2023 года банк попал под блокирующие санкции ЕС.

Однако расширение штата началось еще до перемен в TCS Group: численность персонала по итогам 2021 года выросла на 68%, а расходы на него — почти в 1,9 раза. Этот объем включает персонал, работающий по гражданско-правовым договорам, который банк нанимает для развоза клиентам карт и оформления документов. В прошлом году с частью сотрудников, работающих по таким договорам, у банка возник трудовой конфликт, переросший в судебное разбирательство (см. “Ъ” от 10 сентября 2022 года).

В Тинькофф-банке пояснили “Ъ”, что рост численности персонала в 2022 году был связан с «расширением клиентской базы и развитием новых направлений бизнеса, а также поддержкой ИТ-инфраструктуры». «Количество розничных клиентов увеличилось за год на 39%, достигнув 28,9 млн человек; выручка в 2022 год выросла на 34%, до 366,2 млрд руб.»,— подчеркнули в банке.

Однако финансовые результаты группы оказались не слишком впечатляющими.

В консолидированную отчетность входит банк, одноименная страховая компания, МФО «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс». Чистая прибыль TCS Group в 2022 году сократилась на 67%, до 20,8 млрд руб., на фоне роста кредитных рисков, волатильности на рынках и сворачивания кредитования в первом полугодии. Географическая концентрация активов, которую раскрыла группа, кардинально изменилась за 2022 год. Активы в странах, не входящих в ОЭСР, за прошлый год резко выросли — с 9,8 млрд до 40,5 млрд руб., тогда как в странах ОЭСР снизились более чем вдвое — до 16,7 млрд руб.

Динамика численности сотрудников в других банках в 2022 году была неоднородной. Например, Райффайзенбанк увеличил количество сотрудников на 210 человек, до 9,5 тыс. человек, Юникредит-банк сократил персонал на 22%, до 3,4 тыс. человек, ОТП-банк — на 21%, до 6,9 тыс. человек.

Как отметила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова, многие банки сейчас уходят в поиск потенциала оптимизации численности.

«Пока они выделяют несколько ключевых направлений, где, как им кажется, может быть потенциал высвобождения численности. Это сервис, IT и фронт-офис»,— поясняет эксперт. Предпосылками обычно служит фокус на автоматизацию бизнес-процессов, на выделение зон самообслуживания для клиентов. Речь, по словам госпожи Бледновой, может идти о развитии цифровых каналов и оформлении заявки на продукт клиентом самостоятельно через мобильный банк или интернет-банк, а также типировании частых запросов клиентов и редиректе их на чат-боты, иные зоны самообслуживания или автоматизированные сервисы.

Ольга Шерункова

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